“Nunca me metí ahí”: Michelle Carvalho se sinceró sobre su especial vínculo con Pedro Astorga

Michelle Carvalho protagonizó un nuevo momento dentro de la casa de “Gran Hermano”, en donde se sinceró sobre su relación con Pedro Astorga y por qué nunca fue más allá de una amistad.

Todo comenzó cuando la modelo se encontraba hablando con Sebastián Ramírez, a quien le explicó que jamás vio al deportista como un pololo.

En esta línea, es donde Michelle Carvalho opinó que Astorga “es muy cerrado”. “Es muy buen chico pero, para mí, como hombre, para yo pololear, besar y acostarme... le falta como personalidad”.

“Es pesado”, le dijo Sebastián ante los dichos de la brasileña, eso tras ver cómo se ha desenvuelto Pedro en los primeros días de encierro del reality de CHV.

“Nunca me metí ahí. Entonces, ni siquiera sé cómo es él con las minas con las que ha salido, porque nunca me atrajo”, explicó Michelle. Eso sí, enfatizó en que “le tengo mucho cariño, así literal, como si fuera un hermano, pero nunca me atrajo para una relación”, explicó, agregando que jamás hubo una “conexión” más allá entre ellos.

No es su tipo de hombre

Acto seguido, Michelle dio a entender que Pedro no es tu tipo en el sentido de pareja romántica. “Yo necesito a alguien como hablador (...) y que le guste vestirse bien e ir a eventos conmigo. A él no le gustan esas cosas”, sostuvo la mujer de 30 años.

“A mí me gusta salir, comer afuera, ir al cine, viajar y él tiene muy completo su mundo ya: que es su casa, estar ahí en el campo, viajar y hacer kayak”, añadió.

“Y alguien que quiera meterse ahí, tiene que estar en la misma sintonía que él”, cerró Michelle Carvalho sobre su relación con Pedro Astorga.

Cabe recordar que al parecer el deportista mantenía una relación con Paula Bolatti fuera del encierro, quien hace un par de horas se refirió a los coqueteos de Pedro en el encierro con diversas compañeras.