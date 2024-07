“Nadie tiene ese poder”: Austin Palao responde a las acusaciones sobre querer cambiar la personalidad de Fran Maira

Austin Palao y Fran Maira son una de las parejas más queridas dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y es que su relación en pantalla ha logrado cautivar a cientos de seguidores y seguidoras del reality de Canal 13.

Sin embargo, hay algunos que han criticado ciertas actitudes que tiene el cantante peruano con la exGran Hermano, asegurando que quiere cambiar cierta parte de la personalidad que caracteriza a la chilena.

En este contexto, es donde Austin habló con Publimetro sobre su relación con Francisca y cómo se fue dando dentro del encierro de la exseñal del angelito.

Según las palabras de Palao, este formato de programa en donde compartes día y noche con alguien provoca que te puedas acercar más fácilmente a una persona y “en este caso fue Fran, y es que la noté bastante distinta al resto, y eso me llamó bastante la atención.

“Al principio como que fue normal, relación de colegas, conversábamos cosas puntuales”, aseguró sobre sus primeros acercamientos en el reality.

Asimismo, nos destacó que durante el programa sintió una presión para formar pareja, de hecho, en los inicios del reality se le vio bastante cercano a Gala Caldirola y a Faloon Larraguibel. Sin embargo, ninguno de estos encuentros románticos funcionó y todo fue distinto con la intérprete de “Amiga ya mató”.

“Esa presión hizo como que en vez de acercarme a muchas chicas, en realidad, provocó que me alejara. A mí cuando me ponen presión yo me alejo, eso es lo que me gusta, y con Fran fue totalmente lo contrario, fue súper natural”.

¿Quiere cambiar Fran?

Con respecto a las críticas que recibe sobre sus comportamientos dentro del encierro, en donde se le ha visto hablando sobre ciertas acciones de Maira, como por ejemplo que tiende a fumar cigarros y a mostrando bastante sensual cada vez que se la da oportunidad.

En este sentido, Austin nos dijo que “soy bastante conservador, soy bastante tradicional, me encanta la personalidad que tengo, no cambiaría absolutamente nada. La misma personalidad que tengo es la que me llevó a tener tantos privilegios, tantas oportunidades, entonces no veo por qué modificar algo en mí. Pero eso de controlar y cambiar la forma de ser, creo que nadie tiene ese poder y es lo que te lleva a ajustar simplemente ciertas cosas y pues si no, no pasa nada”, comentó el peruano a nuestro medio.

Eso sí, recalcó que él tampoco tiene por qué reprocharle cosas a Franscica debido a que “tampoco soy un pan de dios ni nada”, sostuvo.

Sobre sus proyecciones como pareja, Palao finalmente aseguró que en estos momentos “estamos en ese proceso de conocernos. La casa es distinta y acá la vida real también es otro panorama. Pero nos quedamos muy bien. Es una chica bien en su onda y tampoco veo por qué cambiar algo que a ella le gusta. Siento que uno no entra a la vida a cambiar a nadie, sino a aportar, a sumar”, cerró.