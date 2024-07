“Es un mal necesario”: Michael Roldán revela personaje de Gran Hermano que le genera “emociones encontradas”

Ya no es el panelista de Gran Hermano 2 a traves de las pantallas de CHV -como ocurrió en la primera temporada- pero sí via streming, por la plataforma DGO. Desde ese rol que el periodista de farándula y espectáculos, Michael Roldán contó a Publimetro cuál es “la gran estrella” de esta nueva edición y por qué Sebastián Ramírez es “un mal necesario”.

“Yo le tengo mucha fe a Manuel y a Miguel. Creo que tienen personalidades que aún no explotan y que podrían dar mucho de qué hablar. Mención honrosa a Linda, que supo generar una buena dupla al lado de Yuhui, y que está mostrando una personalidad que dará que hablar”, señaló, pero dejando un lugar destacado para Michelle Carvalho.

“Es muy apresurado decir quién será el favorito o favorita del público esta temporada, pero tomando en cuenta los pocos días que lleva el reality, sin lugar a dudas que la gran estrella es Michelle. Ella nos ha entregado tecitos faranduleros por montón, honestidad al momento de encarar las cosas que no le gustan, momentos de emoción y de humor, hasta ahora una jugadora 100% completa. Hasta hoy Michelle es la gran estrella de GH2″, afirmó Roldán.

Opinión sobre Sebastián Ramírez

Además, respecto a Sebastián Ramírez, reiteró que no es de su gusto respecto a su personalidad, pero reconoció que estaría más tranquilo, en relación a la edición anterior.

“Sebastián a mí me genera emociones encontradas. Como persona no me gustaría verlo en TV, porque -queramos o no- la gente que aparece en TV pasa a ser referente “de”… y Sebastián tiene conductas que para mí no son dignas de admirar. Por otro lado, es un astuto de los realities, sabe cómo generar show y cuándo generarlo. Bajo esa lógica pasa a convertirse en un “mal necesario”. De todos modos, hasta ahora veo a un Sebastián mucho más calmo que en GH1″.

Finalmente, respecto al atractivo de esta temporada, Roldán destacó que “más allá del condimento de las competencias, el sótano y los cambios que se agregaron, como la experiencia multicámara que permite al público ser el propio director con DIRECTV y DGO, y escoger qué cámaras ver, para mí el gran atractivo y fortaleza es EL CASTING, ya que hay personalidades diversas, pero todas y todos con ganas de sus varios minutos de fama”, sentenció.

El streaming por Gran Hermano, All Access, Espiando la casa se transmite todos los días desde las 15.00 hasta las 17.00 horas por DIRECTV y DGO, además de canales digitales, bajo la conducción de Michael Roldán, Fanny Mazuela, Julitroz, Danilo Omarcito y Cata de GH Argentina.