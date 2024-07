“Vayan y renuncien”: Jorge Aldoney en picada contra participantes de GH que amenazan con iniciar huelga por “falta de comida”

El exparticipante de Gran Hermano, Jorge Aldoney, reaccionó al intenso último capítulo de Gran Hermano Chile. La noche del domingo, el equipo perdedor “Mata Fama” amenazaron a la producción del programa con iniciar una “huelga” debido a la falta de alimentos.

Recordemos que tras perder la competencia por equipos, los participantes “no famosos” del reality debieron instalarse en el “sótano” de la casa, donde carecen de privilegios y, por ende, tienen menos comida que sus contrincantes, el equipo “Team Black”.

A raíz de esta compleja situación, el equipo “Mata Fama” fue sancionado este domingo por robar alimentos que no les correspondía. En este contexto es que decidieron ir a hablar con “Gran Hermano” para buscar soluciones a la falta de comida en el sótano.

Sin embargo, no habrían recibido una favorable respuesta por parte del “mandamás” de la casa. Según revelaron los propios participantes, tras acudir al confesionario a expresar sus quejas, la producción les dijo que a quién no le gustaba la situación tenía la libertad para marcharse, argumentando que ellos conocían las reglas del juego y que debieron haber racionado mejor los suministros, lo que desató un tenso enfrentamiento con la producción del programa.

“Literal dijeron que ‘al que no le gusta que agarre sus cosas y se vaya’”, comentó Camila Power, añadiendo que “yo no firmé para esto, me siento una mierda”. “¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos todos de acuerdo y renunciamos todos juntos?”, sugirió la participante.

“Voy a pescar mis hue… y me voy. No nos quieren dar comida en tres días. ¡¿Tres días sin comer?! ¡¿Encuentras que eso es humano?!”, exclamó un miembro del equipo “Mata Fama”.

La líder del equipo “Mata Fama”, Karina, también explotó, declarando: “Tengo que aguantar hue…, ¿por qué? Para mí esto es un trabajo, no vengo a denigrarme”. Además, explicó que había solicitado atención médica por una infección en el ojo hace dos días, sin recibir respuesta alguna.

La reacción de Jorge Aldoney

En medio de todo este caos, llamó la atención un particular comentario de Jorge Aldoney, participante de la primera temporada de “Gran Hermano” que por estos días tiene una marcada presencia en X.

“Nosotros éramos NN con una mochila llena de sueños, a la que el hambre jamás le hizo pegarse este show po wn oh. Vayan y renuncien, chao”, escribió Aldoney en su cuenta de X, criticando la actitud de los participantes del sótano.

Su comentario generó una rápida respuesta de otros usuarios, e incluso de su pareja, Skarleth Labra, quien entre risas afirmó: “Mi amorcito, toda la razón... pero usted igual quiso renunciar por comidita”.

La reacción de Jorge Aldoney ha dividido a la audiencia, con algunos apoyando su postura y otros criticando su falta de empatía hacia los participantes que están pasando por una situación extrema. Incluso otros televidentes le recordaron las veces de que el exMister Mundo Chile amenazó con renunciar al espacio.