Actriz que interpretó a Leontina en “El Señor de la Querencia” de TVN revela secreto tras el personaje

Transcurrida casi una semana del debut del remake de Mega de “El Señor de la Querencia”, la actriz que interpretó a Leontina en la producción dramática original de TVN desclasificó una inédito dato de su personaje.

La nueva versión de la teleserie del canal público de 2008 llevó a Bárbara Ruiz-Tagle a rememorar su experiencia encarnando a Leontina Aguirre, papel que actualmente asume Luz Valdivieso. Anteriormente también había traído a colación entretelones del personaje, siempre en su cuenta de Instagram.

“Y así sigue apareciendo y yo sigo reviviendo lo que viví en esta teleserie que me marcó, sin duda”, escribió la intérprete en un posteo en la mencionada red social.

“Algo que siempre se me olvida contar es que Leontina fue una inspiración de un hecho real”, aseguró.

“A los 16 años me mandaron a un internado en Inglaterra donde conocí a Sister Patricia que, de corazón les digo, era Leontina”, confidenció Bárbara Ruiz-Tagle.

“Y bueno, en ese tiempo me costó entender el precio de ese personaje: hoy lo veo de lejos con una enorme admiración y orgullo”, expresó la actriz.

La interpretación de Leontina de Luz Valdivieso

En tanto, Luz Valdivieso, intérprete que da vida a Leontina en la versión de Mega de “El Señor de la Querencia”, confesó previo al estreno de la producción dramática que no había visto con detención la teleserie original.

“No sé en qué mundo estaba, pero tengo la suerte de que no vi ‘El señor de la Querencia’. Tengo imágenes, pero no la vi como historia completa. Entonces, me preocupé mucho de no mirar la versión anterior para no tener referentes y que en el fondo mi único referente fuera el texto y el trabajo con mis compañeros hoy”, explicó la actriz en aquella oportunidad, convencida de lo beneficioso que es para las actuales generaciones traer de regreso a las pantallas esta ficción de carácter histórico.