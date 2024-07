“No necesito a un estúpido a mi lado”: Daniela Colett furia con Luis Mateucci tras interrumpir a Oriana Marzoli en su momento “hot” con Facundo

Luis Mateucci se convirtió en el gran villano del más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que el argentino sintió la furia de Oriana Marzoli y de su pareja, Daniela Colett,

Todo habría comenzado después de vivir la fiesta en la piscina, cuando se vio a la española subir al segundo piso en compañía de Facundo. Minutos más tarde, el argentino comenzó a preguntar por su expareja, y Pangal le comentó “se fueron a arriba a hacer ‘eso’. ¡Anda pa’ arriba!”. Mientras que, Blue Mary manifestó: “Está celoso” y Fran Maira gritó: “¡amiga... Luis va!”.

En tanto, cuando la pareja bajó al primer piso, la venezolana explotó de la furia: “Yo quiero mucho a Luis, pero esto no se lo perdono… Escuchar la voz de Luis mientras estoy calzando, o sea, ¿le pondrá cachondo? A lo mejor… no entiendo”, y agregó “que se busque sus momentos. Si está marcado y no le gusta lo suficiente Daniela, o sea, que no venga a curiosear. Lo amo, lo adoro y ahora voy y se lo voy a decir, no me voy a callar… ¡Qué obsesión!”.

Más adelante, Marzoli lo encaró, “yo a ti te respeto, tío, pero no me hace ninguna gracia que vengas a escuchar o ver lo que yo hago. Yo a ti no te lo haría por el respeto y cariño que te tengo”, agregando que Mautecci “es morboso y a lo mejor te excita, a lo mejor te hace falta… y parece que te hace falta bastante”.

Todo esto frente a la mirada atónita de Daniela, quien concordó con las palabras de Oriana Marzoli y comentó muy molesta: “Fue horrible y me pareció ridículo”.

Daniela lo mandó lejos

Una de las más afectadas en esta situación fue Colett, quien se sintió pasada a llevar por la actitud que tomó Luis frente a su expareja.

“Me parece ridículo. Chao, chao, no te quiero escuchar. El baile y ahora esto, a mí no me vuelvas a buscar, te lo digo de una. Yo soy la mujer que soy y no necesito a un estúpido a mi lado”, le dijo al trasandino, agregando que desea “que entre uno (hombre) nuevo. Que entre un hombre, por favor, un hombre decente, porque acá hay puros h… estúpidos”.

Después, la brasileña realizó un reflexión mientras se encontraba tomando un baño: “Siempre atraigo hombres h… a mi vida, siempre. ¿Qué me pasa? Porque soy tan h… Cuatro días que me falta el respeto, para mí es demasiado. Siempre atraigo estúpidos a mi vida, no sé por qué. Y yo como h… defendiéndolo”, comentó, y aprovechando le gritó a Luis, “listo, no me busques más”.

Eso sí, todo el enojo quedó atrás cuando Mateucci se acercó a hablar con la ex de Eduardo Vargas e intentó calmar la situación.

“Te estás haciendo mucho la canchera, te lo entiendo y te aguanto”, le dijo, a lo que Daniela nuevamente reaccionó: “¿Me aguantas? ¿Qué me aguantas? Para de decir que me aguantas, como si yo fuera un peso o una carga. Estás conmigo porque quieres estar, porque es una elección tuya y porque te gusto”. A pesar de la rabia del momento, Luis logra convencerla y finalmente se dan un beso.