“No tengo ninguna expectativa”: Valentina Torres “Guarén” se sinceró sobre su reencuentro con Fran Maira antes de entrar a “¿Ganar o Servir?”

Un esperado reencuentro y cara a cara se podrá ver en el capítulo de este martes 23 de julio del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, cuando se produzca el ingreso de Valentina Torres -más conocida como “Guarén”- y su pareja Nicolás Solabarrieta a la casa ubicada en las afueras de Lima, Perú, y se vea con quien fue su mejor amiga, Fran Maira.

Claro, porque se sabe que actualmente Guarén y Fran Maira están distanciadas, o más bien muy distanciadas, pero ninguna de las dos ha querido revelar qué fue lo que las alejó.

Lo que sí se sabe es que las examigas no han tenido una conversación al respecto, la que podría darse al interior del encierro de “¿Ganar o Servir?”, lo que ha generado gran interés en los seguidores del reality show.

Guarén antes de entrar al reality aseguró que “no tengo ninguna expectativa”

En ese sentido, Publimetro.cl conversó con Valentina Torres, Guarén, antes de su esperado ingreso al reality show, quien señaló que realmente no tiene nada en su mente previo al reencuentro con Fran Maira.

“Realmente no me imagino que me vaya a dar un abrazo fuerte y cariñoso, no tengo ninguna expectativa, voy con la mente en cero”, señaló la participante del reality.

Guarén reconoció que “para mí es un tema complicado lo de la Fran, porque como dije anteriormente no quiero exponer mis relaciones de amistad o de familia”, explicó.

En tanto, sobre su reencuentro con otros personajes con los que tuvo buena onda en “Tierra Brava”, Valentina Torres indicó que “la Botota para mí siempre ha sido un personaje importante, me causa mucha risa y tengo mucha complicidad con Botota. Luis me cae bien, disfruto también su personalidad, pero más que reencontrarme con la gente que está adentro, quiero conocer a las otras personas, no tengo ninguna expectativa”.

La joven además dijo estar ansiosa por conocer la nueva casa y “ver en qué instancia se va a dar para reencontrarme con la Fran, con Botota y ver como se da esta nueva experiencia, también en las competencias, porque no tiene nada que ver las competencias con el otro reality”, cerró.