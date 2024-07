“Tuvo 7 meses para hablar conmigo afuera”: Fran Maira en picada contra “La Guarén” tras llegar a Ganar o Servir

En el capítulo de este martes de Ganar o Servir, se mostrará la esperada llegada de Valentina Torres, también conocida como “La Guarén”, y Nicolás Solabarrieta al reality show. Canal 13 adelantó parte de lo que se verá, revelando un tenso reencuentro entre Torres y su exmejor amiga, Fran Maira.

Según mostró el adelanto, todo partió cuando Oriana preguntó quiénes eran los nuevos participantes, Pangal respondió, anticipando la reacción de Fran: “¡Es ‘La Guarén’ con el Nico Solabarrieta! ¡Te lo juro!”.

El momento fue capturado con Fran exclamando incrédula: “No te lo puedo creer hue... no te lo puedo creer”. Su amiga Marzoli intervino para calmarla, comentando que La Guarén “está temblando heavy”.

Desde el inicio, la reacción de Fran Maira dejó claro su descontento con la llegada de Torres. Al ser consultada por Austin Palao sobre el conflicto, Fran no ocultó su molestia y confesó: “Con ella tuve una relación real afuera, era mi mejor amiga, a mí me hizo mucho daño y por eso yo lo pasé pésimo”.

En esa misma línea, cuestionó la actitud de su exmejor amiga. “Tuvo siete meses para hablar afuera conmigo, ¿y tiene que entrar a un reality a hablarlo?”, dijo, sobre “La Guarén”.

Se espera que esta noche los televidentes puedan ser testigos de la reacción que tendrán las examigas cuando se encuentren frente a frente en la casona.

“Para mi ella es un tema problemático”

Antes de su ingreso al programa, Valentina Torres había expresado sus nervios ante el reencuentro con Fran. En una entrevista con Canal 13, confesó: “Estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme. Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar, la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando”.

El motivo del distanciamiento entre Fran y Valentina ha sido un tema de especulación entre los seguidores del reality. Aunque “La Guarén” prefirió no revelar los detalles, aseguró que “solo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó. De todos modos, no fue nada grave, nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron solo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría”.

A pesar de la tensión, Valentina manifestó su deseo de resolver las cosas con Fran. “Para mí ella es un tema problemático. Sé que está sentida conmigo, como yo lo estoy con ella. Todo esto me da mucha pena, y lo que menos quiero es llegar a incomodarla, pero entrar a este reality es una oportunidad de trabajo. Además, cuando una relación o una persona me importa en mi vida, no quiero exponerla, y no creo que le debamos explicaciones a la gente o a Chile sobre lo que pasó entre nosotras”, concluyó la influencer.