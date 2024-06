Guarén anticipa su reencuentro con Fran Maira en ‘Ganar o Servir’: “Para mí ella es un tema problemático”

Valentina “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta, la querida dupla de exparticipantes del reality ‘Tierra Brava’, se sumarán al popular programa ‘¿Ganar o Servir?’ en los próximos días. Así lo informó este miércoles Canal 13.

La incorporación de la pareja ha generado gran expectación, sobre todo por el inminente reencuentro que vivirá la “Guarén” con es exmejor amiga Fran Maira, con quien está distanciada desde hace algún tiempo.

Al respecto, Valentina Torres se sinceró sobre sus expectativas respecto a su reencuentro con la influencer. “Estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme”, confesó la joven en una reciente entrevista publicada por Canal 13.

“Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar, la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando”, añadió.

El motivo del distanciamiento entre las ex mejores amigas ha sido un tema de especulación entre los seguidores del programa. No obstante, Torres prefiere mantener la discreción sobre las causas del alejamiento. “Sé que la gente se pregunta mucho qué es lo que pasó realmente entre nosotras, pero solo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó. De todos modos, no fue nada grave, nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron solo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría”, afirmó.

En ese sentido aseguró que: “Para mí ella es un tema problemático. Sé que está sentida conmigo, como yo lo estoy con ella”, declaró la ex participante de ‘Tierra Brava’.

Por eso, manifiesta que dudó mucho a la hora de aceptar ingresar a ‘¿Ganar o Servir?’, por el mismo distanciamiento.”Todo esto me da mucha pena, y lo que menos quiero es llegar a incomodarla, pero entrar a este reality es una oportunidad de trabajo. Además, cuando una relación o una persona me importa en mi vida, no quiero exponerla, y no creo que le debamos explicaciones a la gente o a Chile sobre lo que pasó entre nosotras”, dijo.