“Ustedes tienen que hacerle creer al otro equipo...”: La verdad detrás de la supuesta renuncia masiva en “Gran Hermano”

Las últimas horas dentro de la casa de “Gran Hermano” han sido bastante intensas, y es que los participantes que se encuentran viviendo en el sótano amenazaron con una renuncia masiva por la falta de comida.

Todo comenzó cuando el fin de semana, cuando el equipo “Mata Fama” perdió la paciencia y se rebelaron contra la producción del reality de CHV por las extremas condiciones que se encuentran viviendo. Sin embargo, todo habría sido una mentira.

Así es, luego de llantos y gritos entre los jugadores de ambos grupos, durante la transmisión por la pantalla chica se dio a conocer que solamente era una misión de “Gran Hermano” para conseguir más comida.

¿Qué pasó?

Según lo que mostraron en el más reciente episodio todo ocurrió luego de que Karina Jerez y Diego Bazaes se presentaran en el confesionario para pedirle al jefe de la casa más famosa del mundo que entregaran más alimentos hasta el día de la competencia.

Como ya estamos acostumbrados de la primera temporada, “Gran Hermano” puede ceder, pero nada es gratis en la vida. En esta ocasión, el “Big” les comentó que si querían conseguir lo que querían debían cumplir una misión.

“Ustedes tienen que hacerle creer al otro equipo que van a renunciar de forma masiva y el premio es una cena”, les dijo la mítica voz, lo que fue aceptado por la líder y el miembro del equipo.

En el caso de no lograr convencer al “Team Black” (famosos) de la dura decisión que estaban tomando, los jugadores no famosos no podrán acceder a esta cena especial.

Acto seguido, Karina y Diego les explicaron a todos los “Mata Fama” qué debían hacer para cumplir con el objetivo y enfatizaron que para conseguirlo tenían que llegar con sus maletas a la entrada de la casa. Misión que fue lograda complementamente, puesto que minutos más tarde y tras la serie de reclamos y supuestas amenazas, la producción mandó un comunicado diciendo que aceptaba la renuncia de todos los participantes que reclamaban y que los esperaba con sus pertenencias.

De hecho, esta “broma” continuó en la transmisión prime, en donde Yuyuniz Navaz se lanzó a llorar por la decisión que tomó su hija Antonia de abandonar la casa. En tanto, Pato también se emocionó puesto que algunos de loo famosos le aconsejaron que no se rindiera y así, los desconocidos lograron quebrar a varios de sus compañeros del mundo de la farándula y consiguieron la cena.