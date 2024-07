Daniela Colett alzó la voz y le respondió a Daniela Aránguiz: “Acuérdate que tenemos pantallazos de las mentiras que contaste...”

Las Danielas están en pie de guerra, y la primera piedra la tiró Daniela Aránguiz. Ella se fue en contra de Daniela Colett en su programa “Sígueme”, y en sus historias de Instagram. ¿El motivo? Luis Mateucci, quien fue expareja de ambas.

El argentino volvió a relucir en la farándula nacional después de que se descubrió el vínculo de él con Aránguiz el año recién pasado. Ellos terminaron antes de que Mateucci ingresó al reality “Tierra Brava”, y Daniela entró con sed de venganza. La pareja retomó su relación e incluso se casaron simbólicamente dentro del encierro.

Sin embargo, este vínculo no prosperó ya que Luis iba a ingresar a su segundo reality, y Daniela se rehusó a repetir la historia. Ahora es cuando entra Daniela Colett a la película, una conocida de Aránguiz, con quien habló días antes de ingresar al encierro.

En un pantallazo que compartió la panelista de “Sígueme” en sus historias de Instagram se ve que la expareja del “Mago” Valdivia le dijo en tono de broma que le cuidara a Luis, y la brasileña le respondió: “Jamás miraría a un hombre con pareja, tengo respeto a él y a ti también”.

Por otro lado, en el programa “Sígueme”, Aránguiz disparó en contra de Colett diciendo que es “pajarona, arrastrada y celópata”. Ella agregó que “decías que eras amiga y que me ibas a cuidar al pololo, y después te andas acostando con él en el baño ¡No tienes ni vergüenza de que te vean tus hijos en la tele!”.

Historia de Daniela Aránguiz Fuente: Instagram

“Nunca fue ni era mi amiga”

Ante estos ataques de Aránguiz, la brasileña no se quedó callada y rompió el silencio en sus historias de Instagram. “Jamás he tenido una relación con Daniela Aránguiz. Hemos coincidido dos veces en la vida (en la época de selección), y hablamos por 5 minutos. Nunca fue ni era mi amiga”, partió aclarando.

“Le escribí antes de entrar al reality porque era la única persona que yo conocía que había entrado a un reality. En Brasil tenemos la costumbre de decir a cualquier persona que conocemos ‘amiga’, me equivoqué demasiado usando ese término. Aparte de eso, cuando le conté (en privado) del reality, sacó pantallazos y envió a periodistas algo que era secreto”, agregó.

“Le dije que jamás me metería con una persona con pareja y así es, porque cuando entré a la casa me dejaron muy claro que habían terminado. Yo soy soltera, no debo satisfacciones a nadie. Me prometí a mí misma que no hablaría de ella, pero ella sigue tirándome indirectas, hablando de mí y cosas más”, continuó.

“Acuérdate Dani que tenemos pantallazos de las mentiras que contaste durante mi encierro, las fuertes amenazas, los insultos y mensajes personales que no tienen nada que ver en la historia”, advirtió la brasileña.

Historia de Daniela Colett Fuente: Instagram

En una segunda historia, Daniela Colett agregó que “no me gusta estar en polémicas, los chismes, no me gusta ser tema en farándula, prefiero que ni hablen de mí a estar buscando conflictos todo el rato para ser tema. Entiendo que al estar expuesta a un reality pasaría eso, pero nunca salí hablando de nadie, aún cuando me atacan (como lo han hecho varias y varias veces), prefiero quedarme en silencio”.

“Pero todos tenemos límites. Yo sigo con mi vida afuera y llevando lo bueno de la experiencia que viví, cuidando mi vida y sin meterme con nadie. Voy a seguir mi misma línea, ojalá no me busquen más”, cerró.