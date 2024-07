“La tele es la tele”: Ignacio Román confiesa sentirse “desplazado” por Pancho Saavedra y Zabaleta

Durante una extensa entrevista, Ignació Román abordó su más recientes años de carrera, tanto en publicidad como en gastronomía.

PUBLICIDAD

El cocinero estuvo de invitado al podcast “Maxstage”, conducido por Max Collao, instancia en la que le preguntaron por su actual relación con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, con quienes protagoniza comerciales televisivos y en otros soportes de un supermercado.

Al respecto, el exparticipante de “Masterchef” aclaró que su vínculo con los dos rostros de Canal 13 es, para ser sincero, más bien lejano.

“Yo siento una sensación de alejamiento con ellos, por sus viajes y programas, pero con la marca seguimos. Yo direccioné mi imagen a la cocina, porque sentí que me estaba estigmatizando en el rostro publicitario. Como que solté a los chiquillos”, señaló.

En este sentido, se le consultó si se sentía “desplazado” por Saavedra y Zabaleta. Su respuesta fue enfática.

“Obvio que sí, no puedo negarlo. No puedo tapar el sol con un dedo porque hubo varias instancias, o en las que pudieron haber hecho una pequeña invitación. Somos tres colegas, y una invitación por último a salir corriendo por el programa po’”, sostuvo.

“Tampoco soy una persona rencorosa, no me he hecho problema por eso, continúo con lo mío. Hay amigos de la vida, del destino y otros que pasan solamente. La tele es tele”, argumentó con resignación.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que, luego de su éxito en “Marsterchef”, Ignacio Román ha participado en algunos programas de la pantalla chica, pero él mismo asegura que prefiere el rubro gastronómico.

El espíritu solidario de Ignacio Román

Justamente en este ámbito, Román destacó por su espíritu solidario durante los frentes de mal tiempo el año pasado en la zona central. A raíz de que las intensas lluvias produjeran desborde de ríos, cientos de damnificados y hasta personas desaparecidas, el cocinero no se quedó de brazos cruzados.

“Yo tengo un carrito y lo desvalijamos, le sacamos el fogón, el gas, los fondos, la olla a presión, todo lo necesario para cocinar y lo echamos a la camioneta de mi amigo Alejandro Neira, llamamos a un amigo de restaurante Criollo y otro amigo panadero, nos hizo 600 panes, partimos a las cinco de la mañana” hacia Coltauco, relató.

“Después fuimos al Unimarc de Graneros y compramos 100 tutos de pollo, 12 kilos de arroz, dos sacos de papas y dos cajones de tomate”, explicó.

Además aclaró que todo salió de su bolsillo. “Hice cazuela, arroz graneado, caldito de pollo, fueron 200 almuerzos”, añadió, agregando que en su regreso por la carretera, regalaron “agua y pan con jamón y palta”.