“Me cuesta mucho pedir disculpas”: Oriana Marzoli y Pangal Andrade hacen una tregua en “¿Ganar o Servir?”

Pangal Andrade y Oriana Marzoli protagonizaron un particular momento en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que el deportista le pidió disculpas a la española.

Ya son varios días desde que esta pareja de amigos tomó distancia, y es que la participante se habría molestado porque él le daba consejos a Franscisca Maria sobre la amistad entre ambas, enfatizando que ella se estaba convirtiéndo en la sombra y que la apoyaba cuando la venezolana peleaba con sus compañeras.

“A veces quedas siendo un poco la sombra de Oriana… A veces la idolatras tanto cuando dices sus argumentos y sus argumentos son heavy. Creo que a veces no es bueno premiar esos argumentos”, fueron parte de las palabras de Andrade a la exGran Hermano.

Esta conversación fue escuchada por Luis Mateucci, quien claramente le contó a Oriana sobre estas palabras y por supuesto, ella se molestó. De aquel momento ya han pasado varios capítulos, pero ahora comenzaron a hacer las paces.

La disculpa de Pangal

Ahora, Pangal aprovechó la hora del desayuno para acercarse a Oriana y conversar con ella sobre la situación, realizando un pequeño mea culpa sobre su actitud.

“Yo soy súper orgulloso, somos parecidos, y me cuesta mucho pedir disculpas, pero no quiero pelear. La cag… en decirle a Fran que era una sombra tuya”, reconoció el deportista en frente de Marzoli y Austin Palao.

A lo que Oriana contestó: “A ti yo no te estaba atacando personalmente, no me peleo porque sí (...) Me jode que le digas a Fran que tiene que decirme cuando me equivoco y después te veo que estás de amigo con una persona que su único ataque es decir groserías”, le reclamó, haciendo referencia a su vínculo con Blue Mary.

“De buenas, te lo juro, que yo soy mega leal y cuando dije en su momento ‘Austin y Pangal para mí son intocables’ era verdad. Si yo luego empiezo a ver cosas me pongo mega enemiga, entonces para mi fue una decepción (...) Lo acepto, lo valoro”, cerró sobre las disculpas de Pangal.