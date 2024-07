“Que asco hue...”: La reacción de Claudio Michaux a sorpresa de Kaminski a Camila Andrade en Gran Hermano

“Que asco hue...”. Con esas palabras reaccionó el comediante Claudio Michaux al escuchar las empalagosas palabras que Francisco Kaminski le dedicó a Camila Andrade en Gran Hermano, a través de un audio de más de un minuto que escucharon todos los participantes del reality de CHV, al interior de la casa en Argentina.

Al igual que él, fueron varios los cibernautas que manifestaron alto cringe a la romántica escena, dando cuenta de una supuesta incomodidad o nerviosismo de Andrade, mientras escuchaba el sentido y extenso mensaje que le dedicó su pololo, el exmarido de Carla Jara.

Incluso, le recordaron a Kaminski cuando él recibía mensajes sorpresas de su exesposa y pedía que por favor no lo hiciera más.

Incluso otros lamentaron que con la intervención de Kaminski, los cibernautas revivirían su enojo contra Camila Andrade, en defensa de Carla Jara. Por lo tanto, le habría hecho un flaco favor.

“Yo creo que esa fue la intención, derrumbar todo lo que había logrado la Camila Andrade había avanzado un montón y esto lo único que hacen es revivir el hate”, “Representan al 99.9% de los espectadores que tuvimos que aguantar esa mierda, como no piensa en el hijo en que mañana le van a contar en el colegio en la crueldad que a veces tienen ellos #TeOdioKaminski hdp”, escribieron en X.

¿Qué dijo Kaminski?

“Hola, mi amor... te extraño mucho, mucho, muchooo. Con cada minuto que te veo ahí en la tele, en el reality te admiro cada vez más. Qué bien te has tomado todo. Eres de verdad una mujer única, espectacular y maravillosa. Qué bueno que la gente también se está dando cuenta de eso y quiero que sepas que mi corazón y mi alma están contigo en todo momento”, decía en el audio que escucharon todos los compañeros de la casa.

“Te cuento que tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti...Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto, me acuesto pensando en tí, no sales de mi alma en ningún instante. Te felicito porque estás siendo tú, estás siendo esa mujer que me enamoró”, le dedicó como un adolescente.

“Esa mujer, tierna, simpática, amigable, sociable, preocupada por todos, directa, honesta. Y podría estar así un buen rato. La gente así lo está percibiendo. Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo, mi amor. Te mando un beso enorme, un abrazo gigante. Esos besos abrazos perfectos que nos damos. Te amo con toda mi alma. Acá te voy a estar esperando, muy orgulloso y más enamorado que nunca. Recuerda que tu felicidad siempre es la mía. Gracias por tu amor sincero y verdadero... Te amo con toda mi alma. Acá te espero, besos., cerró.