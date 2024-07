Vero Bianchi confiesa que su sueño es formar una familia y tener hijos a futuro

Su vida de casada, desde hace cuatro meses, así como los deseos de convertirse en madre fueron parte de los temas personales que sinceró Verónica Bianchi, en conversación con Pedro Carcuro.

La periodista deportiva comentó diversas temáticas en el programa “Pedro Pé”, que se emite por YouTube, como las coyunturas futbolísticas recientes- entre ellas, las declaraciones sin pelos en la lengua de Marcelo Bielsa al cierre de la Copa América-, pero también abordó su vida personal, incluyendo su matrimonio hace muy poco con el empresario Diego Navarrete, quien años atrás fue socio de Luis Jiménez en un emprendimiento.

La panelista de “Todos somos técnicos”, de 35 años, señaló que “llevo cuatro meses casada”, aunque “nunca pensé que duraría tanto”, advirtió de entrada.

“Estamos felices”, aseguró acerca de su vínculo. “Sí, estoy casada con alguien que no tiene nada que ver con los medios ni nada, así que eso es bueno también”, valoró la comunicadora.

“Tratamiento para congelar óvulos”

Vero confesó que a futuro “mi sueño es formar una familia, pero no en este momento, sin apuro”, enfatizó. “Yo creo que un par de años más porque ahora estoy enfocada en mi carrera”, indicó, pese a que ya está cerca de una edad no recomendable para dar a luz. “No tengo ganas de interrumpirla ahora, por más del sueño familiar que Diego y yo tenemos”, reconoció.

“Él tampoco me apura; y bueno, aprovecho de contarte que estoy organizando un tratamiento para congelar óvulos para poder justamente ser madre en un par de años más”, comentó sobre sus opciones. “Esto es básicamente porque ahora no están los planes y tengo varios varios temas pendientes”, en vista de que “nunca me ha tocado cubrir ni Mundial ni Juegos Olímpicos ni Panamericanos siendo la transmisión oficial”.

Cabe señalar que, en marzo pasado, Vero Bianchi indicó en un live de Instagram la flamante ganadora de su “vestido soñado” de novia, luego de recibir 300 comentarios de mujeres que deseaban adjudicarse la preciada prenda nupcial.

La figura de TNT Sports decidió regalar el atuendo con el que había llegado al altar como una obra social, pues consideró mejor que guardarlo en un clóset para que acumule polvo. Luego de leer detenidamente los 300 mensajes, escogió con cuidado la persona que ameritaba recibir este vestido.