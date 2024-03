Verónica Bianchi sorteó su vestido de boda a futura novia : “Es momento que quede en otras manos”

Finalmente, y luego de días en que recibió no menos de 300 mensajes en el video donde promocionó su iniciativa, la periodista deportiva Verónica Bianchi sorteó en un Live de Instagram su “soñado vestido” de novia con el que se casó.

Fueron varios días los que se dio la figura de TNT Sports para recopilar todos los mensajes de las futuras novias, a quienes en sus palabras investigó para no cometer el error de sortear por error su prenda de diseño.

“Había quedado pendiente este Live. Había dicho hace algunos días que hoy es el sorteo de mi vestido de novia. Hay mucha gente participando. Hemos recibido un montón de mensajes. Lo importante es que hoy se va el vestido de novia que ha sido el vestido soñado, el vestido que a mí me enamoró la primera vez que lo vi. Que me lo probé y dije no me muestren más vestidos porque con este me voy a casar, bueno, eso fue hace como seis meses”, inició su transmisión la comunicadora, quien en su Live sumó a las dueñas de Nevada Novias, las responsables de diseñarle el hermoso vestido de novia con el que finalmente se casó.

“Ahora es momento que quede en otras manos, así que estoy muy feliz de poder llevar a cabo esta obra, esta idea social, más que tener el vestido guardado en el clóset, que la verdad es que no sirve de mucho. Aunque sí es un lindo recuerdo, yo prefiero que esté en manos de otra persona que le pueda dar sentido nuevamente a ese vestido soñado”, puntualizó la periodista, quien aseguró que si bien “la idea era poder sortear el vestido, que la gente participe”, quedó impresionada porque “llegaron más de 300 comentarios al video”.

Recomendados

El vestido de novia de Bianchi

“Son más de 300 mensajes, que ahora no los voy a leer, pero que sí debo reconocer que los leí, uno a uno. Yo ya tengo a la ganadora. Estuve revisando los mensajes y hubo uno en particular que me gustó mucho. Aparte que yo me dediqué a ver que las historias fueran reales. A ver los perfiles, que efectivamente esa sea la persona, que tenga una relación, porque lamentablemente uno no sabe con qué se puede encontrar, hay gente que se aprovecha y participa y miente. Y en este caso, yo revisé la historia de esta persona, es real, y creo que le va a quedar muy bien el vestido. Me encantó su historia”, agregó Verónica, quien luego de eso leyó el mensaje que le escribió Daniela Naranjo, la flamante ganadora del vestido.

“Este mensaje dice: ‘Me caso el 28 de marzo, sería ideal ganármelo para poder casarme con el amor de mi vida. Vamos a cumplir ocho años juntos y tomamos la decisión de casarnos este mes. Este es un mes lleno de cambios para nosotros, tanto en lo laboral, también el tema del casamiento, y nos entregan nuestra casa, así que sería hermoso terminar casándome con ese vestido. Y obvio que luego de eso, seguiría con el mismo patrón de regalarlo a otra persona que lo necesite, y ojalá así comenzar una cadena’. ¿Qué lindo, no?”, señaló la periodista.

“Un aplauso para Daniela que se lleva el vestido de mis sueños, y ahora será su sueño. La verdad es que a mí me gustó mucho su historia porque creo que reflejaba lo que queríamos. Encontrar a alguien que lo necesitara, que esté enamorada, que tenga una linda historia de amor, y que también esté cumpliendo paralelamente otros proyectos, como por ejemplo, el tema de su casa, así que una muy linda historia”, concluyó Bianchi.

La respuesta de la ganadora

Su decisión provocó la inmediata reacción de la ganadora, quien en sus redes sociales no dudó en publicar una historia con el clip de la periodista ataviada con el vestido de novia junto a una publicación en la que dejaba claro su incredulidad por haber ganado el sorteo.

“¡No lo puedo creer! Me gané este hermoso vestido de la @verobianchi89. Muchas gracias”, escribió Daniela, quien podrá cumplir su sueño gracias al generoso gesto de Bianchi.