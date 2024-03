Verónica Bianchi sorteará el vestido de novia de su matrimonio: “Quiero que la persona que se lo gane sienta lo mismo que yo”

El pasado fin de semana, la periodista y rostro de las áreas deportivas de TNT Sports y CHV, Verónica Bianchi concretó su anhelado matrimonio con Diego Navarrete.

Una inolvidable ceremonia en la que la comunicadora lució un impresionante vestido de novia con un corte de sirena y espalda descubierta que, aparte de provocar los halagos de los invitados a la boda, motivó a la periodista a promover una inesperada pero generosa campaña: la de sortear su vestido entre sus seguidores de redes sociales.

El generoso gesto de la figura de TNT Sports

Precisamente, y según señala en lun.com, con el objetivo de “hacer feliz a alguien más que no tuviera los recursos para tener un vestido soñado”.

“No quería tenerlo guardado en el clóset para el resto de la vida. Pensé en darle un sentido social, en hacer feliz a alguien más que no tuviera los recursos para tener un vestido soñado. Entonces conversamos con la gente de Nevada (la tienda donde adquirió el diseño) y llegamos a la conclusión de que sería muy bueno sortearlo buscando una buena historia”, explicó la figura televisiva, quien reconoce haberse enamorado de la prenda en su primera postura.

“Fue hasta gracioso porque las chicas de la tienda que te asesoran me aconsejaron probarme otros modelos y yo no quise. Me probé este, me encantó y no necesité más. Fue una decisión muy importante y única”, reconoció.

“Me sentí totalmente representada por el diseño. Tiene un corte sirena, bien ajustado, pero es muy cómodo. Me sentí como una princesa, cumplió todas mis expectativas y además me gustó mucho porque la espalda es muy pronunciada y esa es la parte que más me gusta de mí”, explicó Verónica, quien defendió su decisión en que si “entreno todos los días, entonces quería que valga la pena el esfuerzo de tanto gimnasio, jajajá”.

“Pienso que el vestido me estaba esperando en la tienda, me sentí muy feliz con el puesto y quiero que la persona que se lo gane sienta lo mismo que yo”, finalizó.

Verónica Bianchi mostró en sus redes sociales el anillo de su matrimonio. Fuente: Instagram @verobianchi89.

