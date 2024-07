“Y una ahí, casi pidiéndole”: Michelle Carvalho sinceró a sus seguidores de redes sociales frustrada cita con Pedro Astorga

Una desopilante anécdota reveló esta tarde en sus redes sociales la influencer brasileña Michelle Carvalho, quien dio cuenta de una frustrada cita que tuvo con su compañero de encierro, Pedro Astorga, antes que ambos ingresaran a la segunda edición de “Gran Hermano”.

Fue en una invitación a comer a una parrillada donde Carvalho supo de los hábitos alimentarios de su compañero en CHV, los cuales estuvieron muy alejados de sus expectativas culinarias.

El chascarro de Michelle Carvalho

“Esta es mi cara cuando invité a Pedro a comer a una parrillada y estando sentados me dijo: soy vegano”, escribió Michelle en su publicación de Instagram, donde además posteo una fotografía de ambos, y explicó la reacción que le provocó la inesperada revelación.

Una también tiene derecho a cag***, pero este otro también que no dice nada — Michelle Carvalho

“Así quedé: como payasa”, indicó la brasileña, quien graficó su estado con un emoji de una cara de payaso. “Pero bueno, una también tiene derecho a cag***, pero este otro también que no dice nada. Y una ahí casi pidiéndole entrañas pa’ picar”, finalizó.

La publicación de Carvalho en redes sociales llega algunos días después de haber reconocido en el espacio de telerrealidad de CHV los motivos por los que nunca tuvo una relación sentimental con Astorga, a pesar de besarse tanto en el actual reality como en “Pareja perfecta”, programa donde compartieron hace más de una década en Canal 13.

Opens in new window Pedro Astorga. Fuente: Captura de pantalla CHV.

“Es muy buen chico pero, para mí, como hombre, para yo pololear, besar y acostarme (...) le falta como personalidad. Nunca me metí ahí. Entonces, ni siquiera sé cómo es él con las minas con las que ha salido, porque nunca me atrajo”, contó Michelle.