“Aweo...”: Kaminski responde con furia a Jorge Aldoney tras criticar mensaje enviado a Camila Andrade

Literalmente explotó. Francisco Kaminski no soportó las críticas que realizó Jorge Aldoney contra él y le mandó un furioso mensaje. Esto, luego que el exGran Hermano lo tratara de “querer figurar”, tras enviarle un romántico mensaje a Camila Andrade, el cual consideró que más que beneficiarla sería perjudicial para su imagen.

“Kaminski si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el hate hacia ella y la va a perjudicar, ¿o estoy equivocado?. Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que le cuesta no figurar. No llames hueon oh”, escribió el modelo en su cuenta de X.

Pero, el exanimador de La Red no se quedó y le contestó en su mismo posteo, dejándole en claro que su fin no era ser el centro de atención.

“Si quisiera figurar estaría dentro del reality, aweonao!”, le respondió.

Pero, Jorge Aldoney, quien reconoce que se creó la cuenta de X solo “para vacilar”, recogió el comentario y lo republicó, aumentando aún más las provocaciones.

“El que se pica pierde jajajajajaja porfavor los comentarios son Cine”, “El que quiera a Kaminski dentro del reality que le de like. El que no, que comente !!”, volvió a escribir el exMister Mundo Chile.

Incluso, hizo una alusión al evento Noche de Combos, como invitándolo a subir al ring, al mismo donde él venció a Raimundo Cerda.

“Kaminski a noche de combos 2 ??”, preguntó, para el deleite de sus seguidores.

Romántico mensaje a Camila Andrade

“Hola, mi amor... te extraño mucho, mucho, muchooo. Con cada minuto que te veo ahí en la tele, en el reality te admiro cada vez más. Qué bien te has tomado todo. Eres de verdad una mujer única, espectacular y maravillosa. Qué bueno que la gente también se está dando cuenta de eso y quiero que sepas que mi corazón y mi alma están contigo en todo momento”, decía en el audio que escucharon todos los compañeros de la casa.

“Te cuento que tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti...Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto, me acuesto pensando en tí, no sales de mi alma en ningún instante. Te felicito porque estás siendo tú, estás siendo esa mujer que me enamoró”, le dedicó como un adolescente.

“Esa mujer, tierna, simpática, amigable, sociable, preocupada por todos, directa, honesta. Y podría estar así un buen rato. La gente así lo está percibiendo. Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo, mi amor. Te mando un beso enorme, un abrazo gigante. Esos besos abrazos perfectos que nos damos. Te amo con toda mi alma. Acá te voy a estar esperando, muy orgulloso y más enamorado que nunca. Recuerda que tu felicidad siempre es la mía. Gracias por tu amor sincero y verdadero... Te amo con toda mi alma. Acá te espero, besos., cerró.