“Disfruta tus cinco minutos de fama”: Daniela Aránguiz arremete de vuelta contra Dani Colett

La guerra entre Daniela Aránguiz y Daniela Colett parece no dar tregua. Frente a la respuesta de la brasilera en redes sociales a las palabras de la exmujer de Jorge Valdivia, ahora la exchica “Mekano” arremetió de vuelta con su particular estilo deslenguado.

Todo se originó en torno a la figura de Luis Mateucci. Colett le aclaró a Aránguiz que, al momento de entrar a “¿Ganar o Servir?”, le habían dejado en claro que el argentino estaba soltero y le indicó que “no debo satisfacciones a nadie”. Además, amenazó al rostro de TV+ con enseñar pantallazos de las “mentiras que contaste durante mi encierro, las fuertes amenazas, los insultos y mensajes personales que no tienen nada que ver en la historia”.

Pues bien, la influencer no se quedó callada y, al poco rato de que la carioca publicara las historias en Instagram con sus descargos, Daniela Aránguiz respondió con todo, tal como recoge la cuenta Tiomichi.cl.

La “carecuica” contó que recibió el largo texto de Colett en el cual la amenazaba. “Chiquillos, todo Chile me conoce, no me tienen que amenzar a mí, y menos sabiendo la boca que tengo”, advirtió de entrada.

Asimismo, añadió que con respecto a las intenciones de la brasilera de mostrar “pantallazos y demases”, Aránguiz señaló que no le daba nada de miedo pues “todo Chile conoce mi boca”, dado que los supuestos improperios son “normalitos” de su boca.

“Fuiste como una planta, como un árbol”

“Cuidado con lo que uno dice porque hay cosas que podrían ser verdades, y eso hablaría más mal de ti que de mí”, le recomendó la panelista de “Sígueme” a Colett.

Además, aclaró que ese mensaje que le habría enviado la exparticipante de “¿Ganar o Servir?” habría sido para avisarle que comenzó a seguir en Instagram a su pololo de ese tiempo (Mateucci). “Lo primero, no seas mentirosa. Y lo segundo, yo no recibo amenazas tuyas ni de nadie”, lanzó la influencer.

Daniela Aránguiz le advirtió a Daniela Colett que, si seguía con estas acciones, iba a contar por qué su exmarido había terminado con ella.

Luego, la “carecuica” se lanzó con frases hirientes: “Tienes que estar súper despechada y súper dolida al enterarte que se acostaron contigo y tuvieron sexo contigo por despecho (...) La persona que dormía contigo estaba enamorado de otra persona. Qué pena por ti”.

Y no olvidó despedirse de la carioca con una ácida recomendación: “Aprovecha tus cinco minutos de fama, no hablo más de ti porque no me interesa darte vida porque, realmente, tu paso por ese reality no pasó ni con pena ni gloria. Fuiste como una planta, como un árbol, cero contenido. No creo que te llamen más para la tele, así que aprovecha tus cinco minutos de fama”.