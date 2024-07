“Nunca hemos tenido un encontrón”: Luis Jara le puso paños fríos a supuesto conflicto con Willy Sabor

Esta semana, el comediante y panelista del próximo programa de farándula de Canal 13, Willy Sabor, dio a conocer un encontrón que habría tenido con el afamado cantante nacional, Luis Jara. El cual lo desclasificó durante su paso por el matinal de su nueva casa televisiva, “Tu Día”.

“Yo no hablo con Luis hace harto rato, porque tengo un tema con él”, comentó. Según las palabras de Willy todo habría comenzado “una vez yo estaba en radio Candela… una vez me entrevistaron y me preguntaron con quién no trabajaría en televisión, y yo le dije ‘Luis Jara’. No trabajaría con él porque somos distintos, poh. Lo dije, pero no tengo ninguna mala onda con él”, relató.

“Y él… yo estaba haciendo radio, y él entró, se metió al micrófono, sin permiso, sin nada, porque le dolió… me dijo ‘a mí me encantaría, yo sería feliz trabajando contigo’. Lo dijo al aire. Y de ahí que no hablamos más”, sostuvo.

“Incluso cuando falleció mi papá me escribió y después lo borró”, comentó el comunicador en el matinal, dando a entender que sí hubo encontrones con el cantante.

La versión del cantante

Este rumor acaparó titulares y puso un nuevo foco mediático en el cantante nacional que estrenó hace unas semanas su nuevo programa en TV+. Por esto, el periodista Luis Sandoval del programa de farándula “Que te lo Digo” se comunicó con Jara para saber su versión de los hechos.

“La verdad esta es una cosa muy sencilla, yo tengo la mejor opinión de Willy, nunca hemos tenido un encontrón y son cosas que se sacan de contexto. Así como él habla bien de mí, yo no tengo nada (malo) qué decir de él. No hay que hacer noticia de algo así, para mí no tiene mucho sentido, así que no tengo mucho que comentar”, afirmó.

“Una frase que ni siquiera es desafortunada... No pasa nada, ojalá le vaya bien en su programa como que me vaya bien en el mío”, concluyó Lucho Jara.