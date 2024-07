“En mi vida he pedido plata”: Luis Mateucci rompió el silencio tras acusaciones que le debe dinero a Daniela Aránguiz

El argentino Luis Mateucci decidió romper el silencio y alzar la voz tras las acusaciones de Daniela Aránguiz que él le debe dinero. “Por favor, que me pague”, dijo la mujer farandulera en el panel del programa de TV+, “Sígueme”.

De igual forma, en el programa de espectáculos, “Zona de estrellas”, el periodista Pablo Candia aseguró que el monto sería de aproximadamente 6, 7 millones de un viaje que hizo la pareja a Brasil mientras aún estaba vivo el romance.

Mateucci fue contactado por el periodista Sergio Rojas para el espacio de farándula, “Que te lo digo”, en donde él se defendió de estas aseveraciones y de las acusaciones de que es un “cafiche cazafortunas”. “Me tengo que sacar la cresta, yo me levanto a las 6, 7 de la mañana y estoy todo el día buscando negocios, trabajando y por eso me mantengo también, yo no soy gastador”, comenzó.

“Decían que yo pedía plata, en mi vida he pedido plata, es más yo presté plata a mis amigos. Jamás en mi vida tuve la necesidad, gracias a Dios, y creo que jamás voy a tener la necesidad de pedirle mil pesos a nadie. Jamás porque me enseñaron muy bien y tengo dos manos y dos pies”, añadió.

“No tengo la necesidad de pedir mil pesos, así que no me merezco lo que están diciendo, pero bueno, yo no voy a responder porque quieren noticias y yo no se las voy a dar”, continuó el argentino. “¿Qué ‘cazafortunas’? ¿Qué me van a dar? Yo no tengo nada para dar, y ni ellas nada para darme. Es amor, calentura, atracción o lo que sea”, concluyó.

¿Tiene una fortuna heredada?

De igual forma, Luis Mateucci se refirió al reporteo de la periodista del panel, Paula Escobar, quien señaló que él tendría una fortuna de parte de su familia, la cual fue confirmada por el argentino.

“Yo heredé gracias a mamá, a mi familia le va muy bien. A mi papá le va muy bien, se acaba de comprar un departamento donde vive Daniela Colett en Brasil, a gusto de él. A todos nos va bien, pero somos gente trabajadora, no es que tengamos dinero”, aclaró.

“Yo no toco mi dinero de Argentina porque trabajo. Mi dinero está allá y siempre estuvo bien guardadito porque soy muy ahorrativo. Yo no necesito de nadie, ni tampoco pido que me den nada”, afirmó.

“Estoy siempre mejorando y progresando económicamente. Trabajo también con futbolistas, trabajo con Capital Group que es una empresa de Madrid, su socio Horacio es un íntimo amigo mío. Hago un montón de cosas que nadie sabe y tampoco las digo”, cerró Luis Mateucci.