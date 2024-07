“Estúpida, fea cu... me la paso por el...”: Hija de Yuyuniz Navaz protagonizó feroz pelea con Michelle Carvalho en Gran Hermano

Si la animadora Eli de Caso y su hija Yuyuniz Navaz son mujeres con carácter, la nieta no se queda atrás. Así lo demostró Antonia Casanova en Gran Hermano, tras enfrentarse a los gritos frente a la brasileña Michelle Carvalho, una de las participantes más queridas por los televidentes del reality de CHV.

PUBLICIDAD

Todo comenzó después de la tradicional fiesta de los viernes, cuando la modelo discutía -también a viva voz- con la madre de Antonia, producto del supuesto voto que habría realizado la joven contra ella.

“Tu hija me votó y me mintió en la cara. No sé qué valores tiene. Cuando una persona le pregunta frente, tiene la posibilidad de decir (la verdad)... los valores que le das tú”, la reprochó.

Ante esto, Yuyuniz no se quedó callada y le respondió que “cada una juega como quiere”, criticándola que sus valores eran “tirar mierda para todos lados”.

“A mí no me venga a mentir en la cara. De tal madre, tal hija. Dos mitómanas. No sé en qué reality piensas que estás, pero parece que se te olvida que hay cámaras grabándote. Pelas a todos y te haces amigos de todos. Ahí están los valores que le das a tu hija”.

Esas palabras, enfurecieron aún más a la hermana de Krishna Navas y le dijo “con mi hija no te metas”.

Antonia y Michelle a los gritos

Así estaban en una tensa discución, cuando aparece la joven en el sótano (la nueva sala donde debe estar el equipo perdedor) y se fue directo hacia la cama donde estaba sentada Carvalho y la increpó duramente. Todo esto, mientras Yuyuniz observaba a la distancia, sentada en una banca tomando tecito.

PUBLICIDAD

“Oye, ¿¡qué te pasa!? Tú nunca me preguntaste directamente si te había votado. No me preguntaste, ¡no soy ninguna mosca muerta! Yo no tengo ningún problema en decirte que te voté (...) ¡le dices hue... a mi mamá. Mitómana tú, ¡dime las cosas a la cara!”, le gritó desafiante.

Tras ello, Yuhui intervino para calmar las aguas y la joven salió furibunda del sótano, gritando improperios de grueso calibre contra Michelle.

“¡Mentirosa, estúpida, fea cu...! ¡Me la paso por el pi...!”, balbuceó indignada, mientras que de producción decidieron corta la transmisión, reviviendo las prácticas de la primera temporada cuando la piscina fue la gran protagonista.