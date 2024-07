Mariela Sotomayor recordó sus crudos años de matrimonio: “Lloraba en la cocina botada en el suelo”

La deslenguada periodista de farándula que se convirtió en una de las protagonistas del reality de Canal 13, Mariela Sotomayor, estuvo presente en el último capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. En los sillones, ella habló sobre su difícil matrimonio.

El animador Julio César Rodríguez le recordó a Mariela la frase que dijo para referirse a su vida matrimonial. “La boca me ha castigado… me ha caído el escupo en la cara”, declaró Sotomayor. “Mis años de farándula fueron súper dicotómicos, por un lado yo tenía que reportear, pero por otro yo vivía una relación de pareja muy difícil y muy triste”, partió.

“Muchas veces yo llegaba con los ojos hinchados los días sábados de tanto llorar. La verdad que mantenía una relación de pareja que no era buena, en donde yo permitía que mi autoestima se vulnerara permanentemente. No culpo a la otra persona porque fui yo la que dio el paso para que pasaran todas esas cosas. Lo que he aprendido es que una es la responsable porque una es la que permite que pasen muchas cosas”, añadió.

“Mi vida detrás de las cámaras era distinta porque yo tenía que sonreír, tirar la talla, pero detrás yo lloraba, no me sentía querida, lo pasaba súper mal. Me echaba la espalda a mi familia y todo los costos que tenía tener una familia sola”, confesó.

La periodista señaló que muchas veces tuvo que relatar la vida de los famosos, y lograba empatizar con la mujer involucrada, ya que pensaba que se debía sentir como ella misma se estaba sintiendo.

“Fui vulnerada de todas las maneras”

Al hablar sobre la violencia psicológica que sufrió durante los 13 años que estuvo casada, ella dijo que “estar en el reality, vivir todo este proceso, me ha hecho entender que soy dueña de mi historia, y también soy dueña de contar los momentos terribles que he pasado, en donde he tenido que poner la otra mejilla muchas veces”.

“Fui vulnerada de todas las maneras, muchas veces, y creo que de algo le puede servir a la gente. Lo que puedo decirle a las personas, sobre todo a las mujeres, es que no es necesario desgastarse tanto y dar tantas oportunidades para decir ‘hasta aquí llegó’. No hay que llegar las cosas a un límite en donde ustedes saben cuál puede ser. Eso lo único que hace es hacerla a uno infeliz, a sus hijos infelices”, continuó.

“Lo que yo he vivido ha sido como una película de terror, porque he pasado por episodios de mucha angustia, y también de mucho estrés. Yo fui muy porfiada, yo no quería ver que esta situación iba a explotar. Yo permití faltas de respetos, permití que me ningunearan, y que junto con eso se dañaran momentos súper importantes de mi vida como fue mi embarazo”, añadió.

“Sabía que solamente yo era el soporte que iba a tener mi hija, y tenía que aguantármela. Mis tres embarazos fueron terribles, de alto riesgo espantosos, porque la situación que yo vivía no era una situación que vivía una mujer que estaba embarazada, de tanta tristeza”, continuó.

Mariela Sotomayor contó que en una de las actividades del reality “Ganar o servir”, le hicieron colocar un vientre falso de embarazo, lo cual la llenó de angustia ya que sólo le traía malos recuerdos. “Lejos de ser un recuerdo lindo, para mí es un recuerdo tan triste, de escuchar tantas cosas horribles, de tener que sacarme tanto la cresta. Me da pena pensar que ninguno de mis embarazos llegaron a ser felices”, confesó.

Después de tener a su primera hija, la periodista se enteró que su esposo estaba teniendo conversaciones con otra mujer. “Me acuerdo que yo lloraba, mi hija no tenía un mes, lloraba en la cocina botada en el suelo. De repente, me tomaba una piscola, y lloraba a grito pelado de la pena que tenía”, cerró.