“Me pidió el número”: La Chama reveló que rechazó a Bad Bunny durante encuentro en Perú

Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, dejó atónitos a sus compañeros de Gran Hermano al contar una anécdota que la involucró con el famoso cantante de música urbana, Bad Bunny.

Durante una conversación en el sótano, La Chama relató un encuentro con el artista que tuvo lugar varios años atrás, cuando él aún no había alcanzado la fama mundial que tiene hoy. Según la modelo, Bad Bunny intentó acercarse a ella en esa ocasión, pero no tuvo mucha suerte.

“¿Sabes qué? Cuando Bad Bunny no era tan famoso fue a Perú a cantar, a hacer un concierto y me contrataron para animarlo”, comenzó a narrar Alexandra Méndez. El relato capturó de inmediato la atención de los presentes, que no podían creer la coincidencia de que la modelo hubiera compartido escenario con uno de los íconos más grandes del género urbano actual.

La Chama continuó explicando que en ese momento no tenía ni idea de quién era Bad Bunny ni de su música. “Animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny, ni una”, confesó.

El viaje a Perú, según su relato, fue una experiencia única. “Yo viajé con todo ese combo, él y como quince personas más... Todos puertorriqueños o de República Dominicana, no sé de dónde eran... Y yo la única mujer”, recordó Méndez.

Fue en medio de ese contexto que el artista decidió dar un paso más y pidió el número de La Chama. “Y Bad Bunny me pidió el número... y yo no se lo di. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía. Y ahora me encanta”, concluyó con una sonrisa, evidenciando el cambio en su percepción del cantante con el paso del tiempo.

La anécdota no solo dejó a sus compañeros intrigados, sino que también generó una ola de comentarios y risas, ya que nadie esperaba que la modelo venezolana tuviera una historia tan particular con uno de los artistas más populares de la actualidad.

Su polémica con Emilia Mernes

Esta revelación se suma a las tantas historias que ha dado a conocer La Chama durante su paso por Gran Hermano. De hecho, en una antigua ocasión, la venezolana reveló una desconocida polémica con la cantante argentina Emilia Mernes.

En conversación con Camila Andrade aseguró que fue contactada por la artista, luego de que su pareja, en ese entonces, la siguiera en redes sociales.

“¿Sabes que esa caraja me escribió un día, cuando ella era novia del de Rombai, de Fer?”, le contó a su compañera de reality.

“Me escribió porque Fer me seguía en redes sociales... yo lo conocí en un programa, lo entrevisté, yo era panelista de un programa y quedamos de panas”, recordó en esa ocasión.

“Y ella me escribió celosa y yo ‘¿Qué tengo que ver con él?’ Te lo juro por dios. Luego borró la vaina”, concluyó.