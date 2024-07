¿Qué tiene que ver Pamela Díaz?: Revelan el verdadero motivo que puso fin a Me Late en TV+

Pamela Díaz en Me Late Prime – TV+

El domingo 15 de octubre del 2022 , los seguidores de la farándula quedaron viudos al enterarse que el programa ícono de Daniel Fuenzalida, Me Late, llegaba a su fin y todo el equipo detrás era despedido del canal TV+. Ahora, a casi dos años de la abrupta salida, el periodista Sergio Rojas contó cuál fue la verdadera razón.

Según contó en su propio espacio de Zona Latina, Que te lo digo, Pamela Díaz habría la causante, pero de manera indirecta. Esto, porque tras su renuncia del programa, los ejecutivos reclamaron que su potente figura no fue reemplazada por otra famosa con la misma categoría, por lo tanto, el animador no estaba cumpliendo con lo prometido cuando firmó por TV+.

“La verdadera razón por la cual sacaron a Me Late de TV+ es que, por contrato, tenían que poner una mujer fuerte en reemplazo de Pamela Díaz. Por que eso es lo que se estaba pagando. Y cuando Pamela decide irse, Daniel (Fuenzalida) no invirtió nunca más en un rostro femenino, porque no quería gastar tanto dinero”, reveló Rojas.

Así, para suplir la presencia de Díaz, Fuenzalida comenzó a llevar a distintos invitados, pero al canal no le habrían parecido “acordes a los que se estaba pagando comercialmente”.

“Esa fue la verdadera razón del quiebre entre la gerencia del canal y Daniel Fuenzalida. En el fondo, no se justificaba lo que le estaban pagando, para el rostro femenino que él estaba llevando y no estaba a la altura comercial de Pamela Díaz”, aseguró el animador.

Según agregó Luis Sandoval, entre los rostros fuertes que habían considerado se encontraban Eva Gómez, Fran García Huidobro y Raquel Argandoña.

El fin de Me Late

Fue al medio día cuando a través de un comunicado, TV+ anunció el fin de Me Late, en sus dos horarios.

“Comunicamos que TV+ tomó la decisión de finalizar el ciclo del programa Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, por lo que el animador dejará de figurar en la programación del canal”, escribieron.