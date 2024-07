Revelan cuánto estaría facturando Faloon Larraguibel tras debutar en plataforma de adultos

En un reciente episodio del programa de farándula “Que te lo digo”, dieron a conocer cuál sería el sorprendente monto que estaría ganando Faloon Larraguibel tras su debut en la plataforma de contenido para adultos, Onfayer.

La ex estrella de “Yingo” y participante de “Ganar o Servir” decidió atreverse en una nueva faceta en su carrera, la creación de contenido erótico, motivada, según ella misma manifestó, por darles una mejor vida a sus tres hijos.

La exparticipante de Tierra Brava, quien debutó hace pocos días en Onfayer, recibe un sueldo base de 2 millones de pesos mensuales solo por ser la cara visible de la plataforma. “Ya le dio dos millones de pesos solo por ser rostro, es plata segura que ella tiene mes a mes”, destacó Sergio Rojas, panelista del programa. Esta cantidad, sin embargo, solo es la punta del iceberg en términos de sus ganancias.

En su primera semana en Onfayer, Faloon habría logrado recaudar la impresionante suma de 5 millones de pesos adicionales, así lo dio a conocer Sergio Rojas. “Si Faloon continúa facturando lo que está facturando podría convertirse en la mujer conocida con mayores recaudaciones en plataforma para adultos, superando incluso a Camila Polizzi”, añadió el comunicador.

No obstante, el reciente éxito de Faloon en la plataforma no ha estado exento de controversias. Tras su debut, comenzaron a circular en redes sociales unas supuestas fotografías de la exchica Yingo en las que aparecía desnuda.

Faloon reaccionó a la supuesta filtración de fotos

En una conversación con Michael Roldán, panelista del programa “Sígueme”, Faloon negó rotundamente que dichas imágenes fueran reales o que pertenecieran a alguna sesión fotográfica realizada por ella.

El periodista Michael Roldán transmitió la posición de Faloon al respecto: “Está 100% segura de que no ha realizado ninguna foto desnuda”. La misma Faloon aclaró: “El día que yo lo haga, por ahora no lo descarto, no tengo problema en avisarlo o publicarlo, y decir que efectivamente me pasé a ese tipo de fotografías. Pero hoy no tengo ese tipo de contenido, no está en mis deseos hacerlo, no me he sacado fotos absolutamente desnuda”.