“Lo tiene que ver la justicia”: Exparticipante de Gran Hermano aclara conflicto con Ignacia Michelson

Daniela Bravo, la primera participante eliminada de Gran Hermano Chile 2, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir nuevos detalles sobre el conflicto con Ignacia Michelson. A través de sus historias de Instagram, Bravo dio su versión de los hechos que ocurrieron mientras ella estaba en el encierro.

Durante su participación en el programa, Bravo había mencionado un enfrentamiento con la exparticipante de la primera temporada de Gran Hermano, el cual se originó por ciertos comentarios que Michelson habría hecho sobre la hermana de Daniela y su mejor amigo.

Recientemente, un seguidor le preguntó en Instagram: “Cuéntanos sobre la funa que te hizo la Michelson”. Ante esta pregunta, Bravo respondió: “La verdad no cacho na’ mucho de la funa que me hicieron, unos cahuines, no sé”, indicando que no está al tanto de todos los rumores que circulan.

Bravo continuó explicando que no le sorprenden los supuestos comportamientos de Michelson: “Los cahuines que escuché: falso, falso, falso. O sea, cualquiera en estos días puede hacer pantallazos y esas cosas”. Con esto, Bravo sugirió que los rumores podrían haber sido inventados sin fundamento real.

Lo más relevante de su respuesta fue cuando afirmó que el tema principal es demasiado serio para discutirlo en público. “Realmente el tema principal, que yo dije que no voy a hablar porque es un tema tan delicado que creo que lo tiene que ver la justicia”, comentó Bravo, insinuando que la situación podría tener consecuencias legales.

Para concluir, Bravo agregó: “Por lo demás, o sea, amiga... Nada más que decir”, mientras hacía un gesto con las manos que daba a entender que Michelson no está en su sano juicio.

Esta controversia ha generado diversas reacciones en las redes sociales, con seguidores de ambas partes debatiendo sobre la veracidad de los hechos y el posible desenlace legal del conflicto. Ignacia Michelson, conocida por su personalidad polémica, aún no ha respondido a las declaraciones de Bravo, dejando a sus seguidores a la espera de su versión.