Néstor Cantillana explica su distanciamiento de las teleseries y el cambio de vida al mudarse a Valdivia

Uno de los actores nacionales que destacado en diversos formatos es, sin lugar a dudas, Néstor Cantillana. Su talento ha sido reconocido tanto en teatro, cine, series y, por supuesto, teleseries.

En este último género ostenta haber participado de emblemáticas producciones dramáticas de los 90 y 2000, como “La Fiera”, “Romané”, “Pampa ilusión”, “El Circo de las Montini” y “Los Pincheira”, entre otras.

No obstante, voluntariamente ha decidio mantenerse distante de las ficciones de la pantalla chica. Sobre este alejamiento y su nueva vida en Valdivia, Cantillana conversó con Página 7.

En este sentido, la última teleserie en la que actuó fue “Pacto de Sangre”, de Canal 13, hace seis años. La ficción del excanal del angelito fue muy exitosa en cuanto a valoración de los telespectadores.

Asimismo, su personaje en la producción dramática, Marco Toselli, fue uno de los que más llamó la atención. Muestra de ello es que varios arrebatos de este rol se inmortalizaron en memes de redes sociales.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar distancia de un género en el que destacó tanto, el actor es enfático: “Mi alejamiento de las teleseries fue porque, en algún momento, dejó de ser interesante en términos artísticos”.

“Sentía que las películas y series son proyectos cuyos realizadores y equipos están súper comprometidos. Hay como otra exigencia, sobre todo porque no existe esa presión tan fuerte que tienen las teleseries de hacer muchas escenas por día”, explicó.

“Es muy difícil hacer un plan de 16 o 15 escenas por día. En cine, en general, se hacen cuatro. Por lo tanto, hay más tiempo y más profundidad”, puntualizó.

En todo caso, Néstor Cantillana dejó en claro que no se cierra a volver a participar en este formato.

“No digo que nunca más, ni nada. Pero creo que en este momento de mi vida -y de mi carrera- prefiero optar por hacer teatro, cine y series”, señaló.

Serie "42 días en la oscuridad"

La distancia del género va empalmado con otro cambio importante que hizo en su vida: hace tres años se mudó junto a su familia a vivir a la capital de la Región de los Ríos.

“Una de las razones por la que nos fuimos a Valdivia es la calidad de vida”, indicó Néstor.

“Estar concentrado en una sola cosa”

“Es un cambio muy grande. Hay mayor tranquilidad, es otro ritmo. Además, es una ciudad preciosa… nuestros hijos están súper contentos”, comentó el artista, haciendo alusión a sus dos retoños de su matrimonio con la actriz Macarena Teke.

Si bien esta mudanza ha significado que, cada cierto tiempo, deba viajar a Santiago, el actor asegura que no le complica.

“Se comprime el trabajo. En vez de grabar dos días y después otros tres en otro momento, vengo dos semanas y grabo de lunes a sábado todo el día”, precisó.

“Es exigente, es intenso, pero después yo puedo volver a Valdivia y estar otras dos o tres semanas en mi casa”, añadió.

Néstor valora esta modalidad, pues prefiere “estar concentrado en una sola cosa”.

“En Santiago muchas veces me pasaba que estaba haciendo una película, pero después me tenía que ir a teatro; o cuando estaba grabando una teleserie no me podía pasar porque tenía que ensayar...”, advirtió.

“Hacer dos o tres cosas al mismo tiempo es algo que ya no estoy dispuesto a hacer porque siento que no hago todo bien”, subraya.

“Entonces, prefiero concentrarme en un proyecto y dedicarme por completo a eso, y cuando termino poder enfocarme en la casa u otros proyectos”, asegura.