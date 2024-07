“¿A qué viniste?”: Pamela Díaz recordó incómodo encuentro con Pancha Merino y reconoció que “no me cae bien”

En conversación con Marcela Vacarezza, desde su casa en Miami, Pamela Díaz recordó el día que se encontró con su archienemiga Francisca Merino en un restaurante y se negó a saludarla, reconociendo que le cae “mal”.

El recuerdo surgió luego que Rafael Araneda le tirara flores a Pamela, indicando que no era tan Fiera como su personaje televisivo. Pero, ahí Vacarezza trajo a colación el incómodo momento que vieron cuando Pancha Merino se acercó a saludar, pero ella la ignoró completamente.

Es más, incluso Díaz le preguntó a qué había ido, como dejando bien en claro que no la quería tener cerca.

“Llegó la Pancha y te saludó y tú no la saludaste”, señaló la exanimadora.

El día que Pamela Díaz negó el saludo a Pancha Merino

Ahí, La Fiera aclaró “no, yo le dije que se fuera de la mesa, porque nosotras llegamos con un grupo. Tú la saludaste porque se llevan bien”.

Tras esto, Pamela recordó que estaba con una cara de tres metros y no escondió su malestar.

“Esta mesa es mía, ¿a qué viniste?”, le dijo La Fiera, sin pelos en la lengua. Esto, mientras Marcela insistía que la saludara. “‘Pamela, llegó la Pancha, ¡salúdala!’”. “Yo estaba así: ‘¿qué?’”. “Casi la empujaba (a Merino) para saludarme”, agregó sobre la reacción de Vacarezza al tener a sus dos amigas frente a frente.

“No, yo no la quiero saludar. A mí no me interesa, no voy a saludarla a ella”, insistió al exTierra Brava.

“Me acuerdo de que conversamos y me dijiste ‘no, porque no tengo nada que andar falseando’”.

“Me cae mal. No me cae bien. ¿Qué quieres que haga?”, reiteró Pamela, pero Vacarezza le recordó que lo cortés no quita lo valiente.

“Pero no es falsear. Hay que decir ‘hola’”, le señaló en su programa familiar “Tenemos que hablar”, consignó Página 7.