“Fue una hermosa historia de amor”: Jorge Aldoney confirma quiebre con Skarleth Labra

Tras los rumores de separación entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra, finalmente el modelo confirmó el quiebre amoroso, reconociendo que ha sido la mejor relación que ha tenido.

Fue a través de su cuenta de X que entregó la noticia, como una forma de zanjar la ola de rumores, luego de que ambos dejaran de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir”, señaló de manera escueta.

Hasta el momento se desconocen los motivos del término, aunque semanas atrás fue la propia bailarina quien indicó en un live que dejarían de vivir juntos, como una forma de velar por el bien del romance y no caer en el desgaste de la rutina, priorizando así tener más tiempo de calidad juntos.

Pero, de un momento a otro, los seguidores de los exGran Hermano se percataron que ya no se seguían en sus redes, desatando las especulaciones.

Skar, tampoco se ha manifestado hasta ahora, como para contar cuáles fueron las diferencias que llevaron a terminar el querido pololeo, problemas que habrían surgido a través de la convivencia diaria y los roles domésticos.

El aviso de vivir separados

“Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, dijo “Skar” durante una transmisión en vivo. “Sí, Merengue se va a vivir solita”, confirmó Jorge en el video.

Ante las constantes preguntas de sus seguidores, la joven contó los motivos que tuvieron para tomar esta drástica decisión: “Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita...”, reveló, sin embargo, aseguró que entre ellos todo marchaba bien.