Jorge Aldoney respondió a rumores de quiebre con Skarleth Labra: “La verdad es…”

Este fin de semana las redes sociales alertaron sobre el posible término de la querida pareja conformada por Skarleth Labra y Jorge Aldoney. La influencer de 19 años conoció al exMister Mundo Chile de 28 años durante su participación en “Gran Hermano Chile”.

Si bien comenzaron siendo grandes amigos, con el tiempo los sentimientos entre ambos afloraron, por lo que ya en los últimos meses de encierro se confesaron su amor y comenzaron un tierno romance.

La complicidad de la pareja era evidente, incluso, tras salir del reality tomaron la decisión de vivir juntos. Sin embargo, al parecer todo se habría derrumbado. Este domingo, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar que ambos ya no se seguían en Instagram, sumado a eso, la joven borró todas sus fotografías con Jorge en su cuenta de Instagram.

A esto se suma que, por estos días, Labra compartió fotografías desde Punta Arenas, a donde se habría ido a pasar tiempo con su familia.

Al respecto, el modelo fue consultado por el sitio Fotech para afirmar o desmentir los rumores del supuesto quiebre amoroso. Aldoney entregó una escueta respuesta sobre el asunto, sin embargo no desmintió el término.

“La verdad es que yo no voy a hacer ninguna declaración con respecto a eso”, dijo el exMister Mundo.

Cabe recordar que, hace solo un par de días, la pareja reveló en sus redes sociales que tomaron la decisión de dejar de vivir juntos.

“Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, dijo “Skar” durante una transmisión en vivo. “Sí, Merengue se va a vivir solita”, confirmó Jorge en el video.

Ante las constantes preguntas de sus seguidores, la joven contó los motivos que tuvieron para tomar esta drástica decisión: “Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita...”, reveló, sin embargo, aseguró que entre ellos todo marchaba bien.