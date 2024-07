“Me cae mal todavía”: Pamela Díaz reveló pormenores de su histórica enemistad con Carolina de Moras

Que no se pueden ver ni en pelea de perros no es un secreto para nadie. La histórica enemistad entre Pamela Díaz y Carolina de Moras sale a flote en el tapete público cada cierto tiempo, pues en este caso parece que el tiempo no todo lo cura.

PUBLICIDAD

El conflicto se originó en 2017, cuando ambas formaban parte del matinal de CHV de esos años. De Moras era la conductora y la “Negra”, panelista. De acuerdo con la “Fiera”, las malas vibras iniciaron por un comentario de Carolina acerca de un problema que vivió Pamela con sus vecinos.

Hace poco, en un nuevo capítulo de “Tenemos que hablar”, el podcast de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza junto a sus hijos, la conductora del programa “Sin Editar” rememoró la animadversión hacia la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

“(Rafael) Este es muy educado, el hombre es distinto a las minas. Estos no se hacen atados por cosas”, señaló Díaz. “Por ejemplo, yo no saludaba a la Carola de Moras, porque me caía pésimo, me cae mal todavía”, admitió.

“En ese tiempo que trabajamos, como tres años, por supuesto no quería saludarla si ella tampoco no quería saludarme. Si es una hue… que no sentíamos”, precisó.

“Para mí era tan incómodo”

Frente a estas palabras, Marcela manifestó que no estaba de acuerdo con la actitud de la modelo. “Pero si te vas a sentar en el mismo panel con ella, tienes que saludarla”, indicó.

“No, porque una vez ella no me saludó, yo tampoco lo sentí incómodo, yo tampoco la saludé, entonces para mí no era tema”, esgirmió la exparticipante de “Tierra Brava”.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando Rafael, quien también formó parte del equipo del matinal de CHV en esa época, confesó que “para mí era tan incómodo”.

“Pero a este, después de dos años, un día lo veo con una cara de culo, y como Felipe Vidal también estaba ahí y es amigo de nosotros, Felipe me dice ‘el Rafa está medio extraño, está medio raro esta semana’. (...) Porque sí, Pame, tú entras, como buena, todo bien (y no la saludas)”, recordó la influencer.

De acuerdo con el relato de Pamela, Carolina de Moras “llegaba y saludaba a todos, pero cuando me pasaba a mí, me saltaba. Y yo hacía lo mismo”.

Enterada de esta situación, Marcela Vacarezza le preguntó a la Fiera qué hacía su marido ante las evidentes malas vibras entre sus compañeras. “Se sentía incómodo, pero los hombres se sentían incómodos”, contestó Pamela.

“Todos se sentían incómodos”, enfatizó Rafael Araneda.