“Se hace el tonto no más”: Yuhui generó ola de reacciones tras grito en contra de Michelle Carvalho en “Gran Hermano”

Yuhui Lee comenzó el reality “Gran Hermano” siendo uno de los favoritos de la casa, y es que el participante había conquistado a todos los televidentes con su inocente actuar y sus graciosos momentos. Sin embargo, todo está cambiado y así lo dejaron ver los usuarios en las redes sociales.

Todo comenzó con la dura pelea entre Michelle Carvalho, Yuyuniz Navas y Antonia Casanova, quienes protagonizaron una fuerte discusión después de la fiesta del día viernes.

Cabe recordar que la influencer se enfrentó a la hija de la actriz tras haberle mentido sobre la votación, por lo decidió encararla a ella y a su madre.

“Tu hija me votó y me mintió en la cara. No sé qué valores tiene. Cuando una persona le pregunta frente, tiene la posibilidad de decir (la verdad)... los valores que le das tú”, la reprochó la brasileña. ““A mí no me venga a mentir en la cara. De tal madre, tal hija. Dos mitómanas. No sé en qué reality piensas que estás, pero parece que se te olvida que hay cámaras grabándote. Pelas a todos y te haces amigos de todos. Ahí están los valores que le das a tu hija”, agregó.

Acto seguido y tras varios gritos, llegó Antonia a la escena y le paró los carros a Michelle: “Oye, ¿¡qué te pasa!? Tú nunca me preguntaste directamente si te había votado. No me preguntaste, ¡no soy ninguna mosca muerta! Yo no tengo ningún problema en decirte que te voté (...) ¡le dices hue... a mi mamá. Mitómana tú, ¡dime las cosas a la cara!”, le gritó desafiante.

En ese momento, Yuhui intervino para intentar calmar a las protagonistas gritando un rotundo y potente “Cállate” en la cara de Michelle.

¿Qué opinan las redes?

Acto seguido, Lee se acercó a Carvalho para pedir disculpas por sus palabras, asegurando que se confundió y que él quería decirle “cálmate”.

No obstante, las disculpas no fueron del total agrado de los cibernautas, quienes no creyeron en las palabras del participante chino y se lanzaron en su contra.

“Ya me está cayendo mal, sorry. Él sabe muy bien lo que hace y dice”: “El Yuhui se hace el tonto no más, ahora cambió el discurso y dice que el cálmate fue para la Michelle, cuando la Yuyuniz era la que estaba gritando cosas horribles, alterada y que tuvieron que agarrarla para que las cosas no pasaran a mayores”; “Yuhui es un falso de mierda, se ve que las disculpas de ayer a Michelle fueron mentira, nunca le quiso decir cálmate, era cállate y la forma agresiva con la que lo dice lo demuestra”; “Me está cayendo mal Yuhui, se hace el wn, es muy condescendiente y le gusta quedar bien con todos, no se moja el potito”; “Es cosa de ver su lenguaje corporal y la entonación”; fueron algunas de las palabras de los usuarios de X.

Reacción a Yuhui en Gran Hermano

