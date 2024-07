Tras acusar a Michelle Carvalho de ladrona: Participante de “Gran Hermano” reveló que ocupó la “famosa” crema de Yuyuniz

Durante el más reciente episodio de “Gran Hermano”, vimos las consecuencias de la pelea entre Michelle Carvalho, Yuyuniz Navas y Antonia Casanova, en donde la actriz acusó a la brasileña de ladrona.

Ahora, Diana Bolocco quiso aclarar la situación y ambas se mostraron firmes en que no habría vuelta atrás en su mala onda, de hecho, la influencer aseguró que estaba enojada por las falsas acusaciones en su contra.

“Yo traje una crema que preparo yo. No es de marca, es una crema sencilla que mucha gente tiene en la casa, pero yo la preparo con otros ingredientes. Y cuando llegué a esta casa se la mostré a ella, porque esa crema se guarda en el refrigerador”, contextualizó Yuyuniz Navas.

“Y todas las noches, cuando yo me iba a echar la crema, parece que alguien se adelantaba y la sacaba. Yo no sé si ella habrá sacado la crema o no, pero la única persona que sabía que mi crema estaba en el refrigerador, debajo de la almohada o adentro del clóset, porque la tenía que ir cambiando todos los días de lugar, era ella (en alusión a Michelle Carvalho). Nadie más sabía de mi crema”, explicó la hija de Eli de Caso.

Por su parte, Michelle aclaró la situación y aseguró que: “Yo crema barata de farmacias no ocupo. Ocupo cremas dermatológicas para piel sensible. Su crema era un pote azul que estaba en la puerta de la heladera. Cualquiera que abriera esa heladera veía ese pote. Me lo comentó: ‘hay alguien que me está metiendo los dedos en la crema’. Y, de hecho, yo fui muy respetuosa cuando ella me la ofreció a probar, porque yo no quería poner mi mano ahí adentro. Lo probé, pero nunca más toqué esa crema”, afirmó Carvalho.

“Pero venir a un reality y que te acusen de ladrona me parece gravísimo. Y más encima estar debatiendo eso acá en vivo, con toda la gente mirando y poniendo en duda mi dignidad, me parece horrible”, argumentó enojada la mujer de 30 años.

¿Quién fue el culpable?

Al ver a lo que estaba llegando la situación, Sebastián Ramírez confesó que él era el culpable y que había metido las manos dentro de la crema de la discordia.

“Es la pelea más fome en la historia de los realities”, comentó de entrada, restando importancia al conflicto. “O sea todo por unos dedos en la crema. A lo mejor fui yo que la probé”, lanzó.

Posteriormente, el chico reality recordó que una vez confundió una crema con un manjar y precisamente probó el producto con las manos.

“La otra vez fui, había una crema y metí el dedo. No sé si era esa crema. Pero te digo que fue en el refrigerador de acá... Ah ¿Era acá? Entonces fui yo”, confesó el jugador, desmintiendo las palabras de Yuyuniz en contra de Michelle.

Eso sí, hubo algo diferente, puesto que Navaz se rió a carcajadas por la confesión de su compañero. En tanto Carvalho se encontraba molesta puesto que la había tratado de ladrona sin ninguna justificación.