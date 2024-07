“Como todas las parejas a veces tenemos separaciones momentáneas”: Jorge Aldoney confesó que retomó su relación con Skarleth Labra

Hace solamente un par de horas que Jorge Aldoney alertó a sus seguidores y seguidoras tras revelar que su relación con Skarleth Labra había llegado a su fin. Sin embargo, todo habría quedado en el pasado y la pareja habría retomado su romance.

Cabe recordar que fue el lunes por la noche, en donde el exMiss Chile confirmó su quiebre con la joven de 19 años, esto luego de su intenso amorío que los llevó a vivir juntos cuando terminó el encierro de la primera temporada de “Gran Hermano”.

“Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir”, señaló Aldoney en su cuenta personal de X.

No obstante, ahora Jorge dio a entender que todo se trató de una sobrerreacción en un momento de crisis en la relación.

“A todas las personas que preguntan por mi relación con Skarleth, les quiero decir que como todas las parejas a veces tenemos peleas, desacuerdos, separaciones momentáneas, mandadas a la chu...como tienen todas las parejas”, partió diciendo Jorge en una publicación en su perfil de Instagram.

Asimismo, aseguró que todo habría sido un arrebato de parte de ambos, sobre todo sus declaraciones que dio en sus redes sociales sobre el quiebre.

“Los arrebatos ahora son públicos por el tema de las redes. Cualquiera da declaraciones adelantadas a los hechos. Así que les quiero informar que está todo bien con Skarleth. Que no le tiren hate, que ninguno de los dos se lo merece, que no estén inventando cosas de ella, que hayan pasado conmigo, porque la vida privada de nosotros sólo nosotros la conocemos. Independiente que nosotros hayamos tenido una relación pública, nosotros seguimos siendo personas privadas puertas adentro. El reality ya se terminó y nosotros no estamos exponiendo nuestra relación, al menos en televisión. Nosotros con Skarleth seguimos pololeando”, aclaró.