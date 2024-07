“Del Tu Día no salió”: Ignacio Gutiérrez responde a rumor de supuesta mala onda con Repe y Priscilla Vargas

Lo primero que preguntó Ignacio Gutiérrez fue quién era la fuente de Canal 13 que reveló la supuesta mala onda que habría provocado en José Luis Repenning y Priscilla Vargas, su participación en el matinal Tu Día.

Fue tiempo atrás que en el programa Que te lo digo aseguraron que el animador no sería del agrado de la pareja de periodistas, puesto que les quitaría protagonismo e incluso no los dejaría hablar. Pero, esto fue totalmente desmentido por el exconductor de El Purgatorio y ahora rostro de “Hay que decirlo”, espacio que animará junto a Pamela Díaz, de lunes a viernes de 5 a 7 PM.

“Me gustaría primero que dieran las fuentes, porque ellos (Que te lo digo) no dijeron quién les había contado. Porque cualquier persona que trabaje en el programa Tu Día, sabe que con Repe y la Pri nos llevamos increíble”, contó en conversación con Publimetro , durante el lanzamiento de su nuevo franjeado.

Además, aclaró que tampoco está en sus planes quedarse a cargo de un matinal, puesto que

“Yo tengo el rol de reemplazar a la Pri o el Repe cuando ellos no estén. Ahora, si tu me preguntas si volvería a hacer matinal (la respuesta es) no. Ese matinal es de ellos y son mis amigos, los quiero. Entonces, cuando veo esos comentarios, evidentemente del Tu Día no salió porque es absolutamente real que nos tenemos mucho cariño”.

Competencia con Carmen Gloria a tu servicio

Actualmente los programas de TVN, Carmen Gloria a tu servicio y Ahora Caigo, son los que lideran la tarde,. Ante este panorama, el nuevo espacio de Canal 13 entrará a competir directamente con la abogada, quien marca un promedio de 6,6 puntos, mientas que la señala de Luksic llega a los 4,6 en el mismo horario.

“La competencia a mí me encanta. (Carmen Gloria Arroyo) Me llamó. ‘¿Vamos a competir?’, me preguntó. ‘Sí, no es un misterio, nosotros vamos de 5 a 7 (horas)’”, le respondió él.

“Después, grabamos un spot en que salimos caracterizados como los personajes de la jueza y yo la llamé para contarle. No hay nada que podamos hacer nosotros (con Carmen Gloria) que no sea otra cosa que juntarnos para reírnos. Creo que una gran terapia, además. Así que yo le mando un abrazo muy grande”, expresó Gutiérrez.

Los buenos números de TVN

“El programa “Carmen Gloria a tu servicio” viene liderando la sintonía desde abril, y julio nuevamente se ubicó como lo más visto en su horario con más de 4.749.000 personas viendo el programa. Entre el 01 y el 30 de julio, el espacio alcanzó un rating promedio de 6.5 unidades en su horario, superando a CHV que marcó 6.0, Mega que obtuvo 5.5 y Canal 13 que alcanzó 4.7 puntos promedio.

“Estamos muy contentos de los resultados que nos posiciona como líderes de las tardes. Este logro no hubiera sido posible sin la preferencia y constante apoyo de nuestro público por nuestra programación. Gracias por seguir eligiéndonos, valorando y reconociendo el trabajo y esfuerzo de cada uno”, contaron a este medio.