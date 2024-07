“Me parece asqueroso, con cero educación”: Chama realizó la primera espontánea en “Gran Hermano” y se lanzó en contra de Yuyuniz

El capítulo de este martes de “Gran Hermano” tuvo de todo, y es que no solamente pudimos ver a Sebastián Ramírez protagonizando dos conflictos, sino que también Alexandra Méndez se lanzó en contra de Yuyuniz Navaz y realizó la primera nominación espontánea de esta segunda temporada del reality de CHV.

La venezolana se acercó al confesionario demostrando que está segura que hay participantes que quiere fuera del encierro. Cabe recordar que en esta especial instancia, son tres votos para la primera personas y dos para la segunda.

Felipe Thompson fue el primer participante que nominó Chama, argumentando que: “Al principio creí en él, pero luego ha sido un poco falso y mentiroso. No creo nada de lo que es él, se une a nosotros para sacar información, anda pendiente de todo”.

Chama no soporta a Yuyuniz

Posteriormente, la exparticipante de “Tierra Brava” se lanzó en contra de la hija de Eli de Caso, quien ha protagonizado varios encuentros dentro del encierro por lo que se ha vuelto un personaje conflictivo para ella. Además, Chama la acusó de tener una actitud poco higiénica en algunas ocasiones.

“No me siento cómoda con ella en el equipo, es una persona que siempre anda buscando un problema, no tiene respeto, siento que me ha buscado mucho, queriendo provocarme. La he ignorado y siento que es una persona que cree que se merece un respeto, del cual ella no da”, comenzó señalando a la mítica voz en el confesionario.

Según su percepción de la actriz, no es muy limpia y eso le está causando rechazo.“No piensa en los demás, habiendo un lavaplatos que es para lavar los platos, ella está escupiendo ahí su saliva cuando se despierta, me parece asqueroso, con cero educación, cuando lo hace me da náuseas y yo no puedo convivir con una persona así”, cerró.