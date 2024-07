“No me llegaba...”: Antonella Ríos confesó que pasó un susto de aquellos tras pensar que podía estar embarazada

La flamante actriz Antonella Ríos este miércoles 31 de julio cumplió 50 años de edad, y sigue siendo una regia. En la antesala de esta importante fecha, la expanelista de “Me Late” realizó una visita exprés a sus queridos excompañeros de trabajo, Sergio Rojas y Luis Sandoval en su programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, que conducen junto a Paula Escobar.

PUBLICIDAD

Antonella volvió a los estudios a los cuales visitaba en el verano a modo de reemplazo de Paula cuando no podía asistir, y algunas veces era la cuarta panelista presencial. Al inicio de la segunda hora del programa de este martes, llegó la actriz y fue presentada con bombos y platillos por Rojas: “¡Miren quién llegó a saludarnos!”.

“¡No se va! ¡No se va, la Anto no se va!”, comenzaron a gritar al unísono los panelistas de “QTLD”. “La gente te echa mucho de menos y pensaban que estábamos enojados, que la familia se había roto”, continuó Sergio, y el periodista Lucho Sandoval dijo que les habían comentado que supuestamente los había pelado con Pato Sotomayor.

Ella dijo que le explicó a Pato que no fue más al “QTLD” porque “no era mi territorio, eso dije. Cada uno tiene sus espacios, me parece bien dar un paso al costado. Además, la farándula es ruda, yo me voy con la guata apretada”.

Sergio Rojas y Antonella Ríos Captura: Que te lo digo

El susto de embarazo de Antonella Ríos

Sumado a estas razones, Sergio reveló que Antonella Ríos está con otro trabajo, el cual todavía no puede revelar ya que no ha sido anunciado. El periodista de espectáculos no se quedó ahí, ya que sin ningún tipo de preparación, soltó “oye vi que te patearon hace dos semanas”.

Ríos soltó una risa al escuchar el comentario y replicó diciendo que no iba a hablar de eso, aunque la conversación siguió. Paula Escobar preguntó discretamente si era el futbolista con quién comenzó a salir en febrero, y Sergio le dijo que ya habían terminado ellos dos. Ahí Antonella clarificó y comentó “es que me pateó de nuevo”.

Esto no detuvo al intrépido animador con sus revelaciones, y continuó “tú en el podcast (‘Después de la pega’) dijiste que él incluso pudo haber puesto el cigoto”. Antonella nuevamente se rió y dijo “hay un poco de humor en eso, hay fantasía. Algo de ficción, algo de realidad”.

PUBLICIDAD

“No me llegaba la ruler (la regla)”, comenzó contando la actriz, “entonces pensé que estaba en la menopausia. Pero no, sorpresa para mí. Un día eres joven y después el pañito tiene que quedar perfecto después de que lavas la loza”.

Escoba le preguntó si es que celebró después de que le llegó su período tras ese susto de embarazo, y dijo “sí, fue un poquitito complicado”. La dinámica de amigos entre Sergio y Antonella, quienes también eran los enemigos insigne de Cathy Barriga en “Me Late”, continuó mientras le decía que pensaba que tenía la T de cobre como método anticonceptivo.

Los panelistas le cantaron “Feliz Cumpleaños” adelantado, y se despidieron afectuosamente de Antonella, quien tuvo que irse rápidamente.