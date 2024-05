“Está muy calentito el muerto todavía”: Antonella Ríos confirmó el término de su romance con futbolista

Una sorpresiva noticia sobre su vida personal fue entregada por la actriz Antonella Ríos cuando partió su entrevista en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, el cual es animado por el periodista Eduardo de la Iglesia.

Una de las primeras dinámicas que se realizan en el espacio es cuando el animador le consulta al invitado de qué no quiere hablar, en una forma de tocar el tema, pero saliendo rápido de éste al mismo tiempo. “En el amor quisiera no entrar en detalles”, partió.

“Es sensible el tema, está muy calentito el muerto todavía, no vamos a entrar en detalles, ahí te la dejo”, agregó Ríos con un tono de humor. Con respecto a la “frescura” del término, la actriz dijo que “yo creo que no es tiempo cronológico, más bien los tiempos del corazón no son el de la razón”.

“De entrada preferiría no hablar de eso… Quizás por ahí entramos”, dijo Antonella, dejando la posibilidad de que el tema sea tratado posteriormente. De la Iglesia le preguntó sobre la duración de esta relación, y la actriz se sinceró diciendo “como un suspiro de gato, fue cortito. No se dieron las cosas, son cosas del fútbol”.

Finalmente, Antonella Ríos al rato recalcó y dijo bromeando: “Estoy sola ahora, estoy soltera. Paso el aviso”.

El escándalo tras el inicio del romance

En febrero de este año, se conoció sobre la relación de la actriz con el futbolista de Deportes Antofagasta, Fabián Cerda. Este romance comenzó con un escándalo ya que se especuló que Antonella se metió en una relación establecida, especialmente considerando porque su expareja estaba esperando un hijo de él.

“Él tuvo una pareja, con la cual terminó en octubre, y yo lo conocí hace un mes (febrero). Yo no me entrometí, estoy en conocimiento del tema, y como corresponde a una mujer, estoy atenta a que se haga cargo de las responsabilidades como padre”, dijo Ríos la primera vez que fue consultada sobre el tema en “Que te lo digo”.

Posteriormente, ella agregó que “cuando uno está en una situación de relación en donde la otra persona tuvo una pareja y terminó, y después apareces tú en el baile. La gente te indica como la tercera en discordia y eso es súper injusto porque uno no está en esa dinámica. No es mi estilo, no me parece y no es justo”.

“Lo que yo necesito es sentirme tranquila conmigo. Yo siento que no hice nada malo porque en general me conduzco de una manera correcta en la vida, jamás haría algo que le haga daño a una persona porque no me voy a aparecer a hipnotizar hombres para separarlos de las mujeres”, agregó Antonella Ríos.