“No es mi estilo”: Antonella Ríos recordó cuando fue víctima de acusaciones de ser la “tercera en discordia”

El escándalo sobre el supuesto romance extramarital entre Francisco Kaminski y Camila Andrade ha dado de qué hablar durante todo abril, y la polémica está lejos de desacelerar. En el programa de farándula “Que te lo digo” hablaron sobre las fallas comunicacionales que existieron de parte de ellos que beneficio la ronda de especulaciones.

A propósito de ser sindicada como la tercera en discordia, la actriz Antonella Ríos habló sobre su propia experiencia con estas acusaciones. Vale recordar que en marzo se destapó que la nueva pareja de la exintegrante de “Me Late”, Fabián Cerda, tendrá un hijo con su exnovia.

En el momento en que se dio a conocer este escándalo, Ríos señaló que “él tuvo una pareja, con la cual terminó en octubre, y yo lo conocí hace un mes (febrero). Yo no me entrometí, estoy en conocimiento del tema, y como corresponde a una mujer, estoy atenta a que se haga cargo de las responsabilidades como padre”.

La aclaración de Antonella Ríos

En el último capítulo de “QTLD”, Antonella Ríos habló de su caso y contó que “cuando uno está en una situación de relación en donde la otra persona tuvo una pareja y terminó, y después apareces tú en el baile. La gente te sindica como la tercera en discordia y eso es súper injusto porque uno no está en esa dinámica. No es mi estilo, no me parece y no es justo”.

“¿Qué hace uno? Guarda silencio y deja que las mentes comienzan a hacer historias y narrativas. Uno en el fondo cuando guarda silencio, deja que comience a correr la bolita. Yo no tengo que defenderme de nadie, yo sé quién soy, mi familia sabe quién soy y mi familia también”, agregó.

“Lo que yo necesito es sentirme tranquila conmigo. Yo siento que no hice nada malo porque en general me conduzco de una manera correcta en la vida, jamás haría algo que le haga daño a una persona porque no me voy a aparecer a hipnotizar hombres para separarlos de las mujeres”, continuó.

“Tiene que ver con otra cosa, que los tiempos no calzan. En cierta ocasión se dijo que yo había aparecido antes de lo que realmente aparecí”, cerró Antonella Ríos.