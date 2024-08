“Estás viva de milagro”: Julia Fernandes se emocionó hasta las lágrimas tras las potentes palabras de una vidente

La modelo brasileña Julia Fernandes ha tenido una sensible participación en el reality “Ganar o servir”, en donde se ha emocionado en diversas ocasiones tras hablar de su vida privada. Una visita de una vidente removió algo en el interior de ella y llegó hasta las lágrimas después de sus palabras.

Ella comenzó a leer los auras de los participantes, y al momento de llegar a Julia le dijo que tenía una energía violeta, “tuviste un episodio difícil en tu vida que te ensombreció bastante. Te han hecho mucho daño, una parte de ti no está acá, es como si una parte de tu alma se saliera de tu cuerpo”, aseguró.

Julia Fernandes Captura: Canal 13

“Hay momentos en que tú te sientes como desfallecer, de morir, te sientes que ya no estás acá”, agregó la médium. Una vez que pronunció estas palabras, Julia se quebró y comenzó a llorar, por lo que fue consolada con un abrazo de la vidente.

“¿Por qué te han lastimado tanto? ¿Qué te han hecho? Tú estás viva de milagro, de verdad”, le decía mientras tenía a Fernandes en sus brazos. “Siento un hombre malo y tú, de alguna forma, has querido vestir de luz, quedarte callada o no oscurecer más la situación. Pero esa persona te hizo mucho daño. No calles”, agregó.

El duro accidente que casi mata a Julia Fernandes

El mes pasado, Julia Fernandes se sentó junto a su amiga Lisandra Silva para romper el silencio sobre el lamentable accidente que protagonizó con su expareja, Ignacio Lastra, quien resultó con el 80% de su cuerpo quemado después de chocar.

Ella reveló la intencionalidad que tuvo Lastra de atentar contra su vida. Situación que tras el choque revirtió, salvándola de las llamas y quedando totalmente quemado, por lo cual ella le agradeció en su momento pero después entendió que él era el culpable y no su “salvador”.

“Yo vi un hombre que, después que tomó una decisión de este choque, vi un hombre que estaba dispuesto a salvarme... Me costó mucho entender que él fue el causante”, precisó la brasileña.

Según contó, fueron los celos, la rabia y el alcohol que cegaron a Ignacio Lastra y comenzó a conducir a más de 200 kilómetros por hora en Providencia, pasándose tres luces rojas del semáforo, a eso de las 11 de la noche, horario donde aún pasaba gran cantidad de vehículos.

Un detalle que ella descubrió gracias a las cámaras de seguridad que le mostraron los carabineros tiempo después, fue que el auto de Lastra se volcó puesto que chocó en la punta del otro vehículo. Lo que ella interpretó como una acción deliberada, para que el impacto se hubiese producido justo en la puerta del lado de ella.