“Me dijeron algo de ella...”: Guarén confirmó el quiebre de su amistad con Dani Castro y aseguró que la cocinera se fue en su contra

Si bien el vínculo entre Fran Maira y Valentina Torres (Guarén) no se ha repuesto del todo, ellas siguen poniéndose al día de los eventos en los cuales no estuvieron presentes para la otra. Uno de ellos fue el cumpleaños de la exintegrante de “Tierra Brava”.

“¿Y la Sofía fue a tu cumpleaños?”, le consultó la intérprete de “Amiga ya mató” a su exmejor amiga, mientras ambas se miraban al espejo cuando se maquillaban. “Sí estaba ahí, ella lo organizó y todo”, respondió la polola de Nicolás Solabarrieta.

Enseguida, Maira le preguntó si es que también fueron sus excompañeros de reality, y Guarén comentó que fue Miguelito, Futuro fuera de órbita y Max Cabezón. Ella no pudo terminar con la enumeración ya que Fran la interrumpió para preguntarle: “¿Ya no eres amiga de la Dani Castro?”.

El quiebre entre Guarén y Dani Castro

Valentina se tomó un segundo, y le contestó a su compañera de encierro mientras estaba aplicándose una base. “Hueona, pasaron una serie de hueas que todavía...”, dijo Torres, y la “Oveja” tenía la duda si es que fueron cosas que sucedieron mientras estaban en “Tierra Brava”.

“No, pero (son cosas) que todavía no puedo decir. Me dijeron algo de ella...”, comenzó a decir. Fran Maira se vio reflejada en esta historia y le preguntó si es que ella terminó alejándose de ella y desapareciendo de su vida. Sin embargo, este no era el caso.

“Es que es (algo) en contra de mí, pero...”, dijo Valentina, y Francisca le preguntó inquisitivamente con una leve resistencia a creer completamente en la versión de Guarén: “¿Y si hubiese sido mentira? ¿O tienes pruebas?”, pero la ex “Tierra Brava” aseguró que sí tenía evidencia.

Ex “Tierra Brava” vs Dani Castro

Esta no es la primera vez que algún exparticipante del reality de Canal 13 se van en contra de la cocinera, ya que su expareja, Futuro, y la actual polola de él, Shirley Arica, también hablaron pestes de Castro. La mujer peruana dijo en su momento que “a mí se me cayó (...) por muchos motivos que no voy a exponer”, y agregó que “creo que muchos del reality saben, pero nadie se atreve a comentarlo”

Uriel dijo hace unas semanas que “todo este tiempo me he quedado callado para no dañarle su carrera, porque lo que yo sé de ella y las pruebas que tengo es cagarla por todo el daño que ha cometido y ha hecho ella y una página que tiene donde habla mal de todo el mundo”.