Shirley Arica arremetió con todo en contra de Dani Castro: “Me pareció que no estuvo bien lo que hizo...”

Una vez que salió del reality, la exsemifinalista de “Tierra Brava”, Shirley Arica, se lanzó con todo en contra de sus excompañeros. Ahora llegó el turno de la cocinera Dani Castro, sobre quien tuvo unas duras palabras durante una reciente entrevista que realizó la “Patrona”.

En un extracto publicado por la cuenta de Instagram de farándula, “chisme_reality”, Arica partió hablando sobre la conexión que tuvo con el cantante Futuro fuera de órbita al comienzo del encierro, es más ellos protagonizaron el primer beso de “Tierra Brava”. Sin embargo, este vínculo no duró mucho ya que el dominicano empezó una relación con Daniela Castro.

Esta chispa habría vuelto a renacer cuando se juntaron en una fiesta posterior al encierro. “Dani, ‘la galletita’, estaba histérica (...) pero le debo parecer guapa, le gustaré. Entonces, la otra como sea quería que él estuviese acá y yo allá (lejos del otro)”, contó.

La dura opinión de Shirley sobre Dani Castro

La animadora opinó que encuentra extraña a Castro, y Shirley agregó que “a mí se me cayó (...) por muchos motivos que no voy a exponer. Motivos que me enteré cuando salí del reality. Yo me enteré justo en la fiesta de Fabio, por eso es que la dejé de seguir, por eso ahí no más con ella”.

“Sí me pareció que no estuvo bien lo que hizo. Creo que muchos del reality saben, pero nadie se atreve a comentarlo. Yo no seré la primera en que lo hable, pero si hay algo que no me parece, prefiero mantener mi distancia. La dejé de seguir, me la encontré en la fiesta y (solamente) ‘hola y chao’”, continuó Shirley.

Al ser consultada si es que es un problema directo con ella o a más personas del reality, la “Patrona” respondió que “no solamente hacía mí, sino que a mucha gente del reality. Hay mucha gente que lo sabe, por eso fue que ellos dos terminaron”.

La respuesta de Dani Castro

La misma cuenta que publicó los dichos de Shirley, se habrían contactado con Daniela Castro, quien entregó su opinión sobre las palabras de su excompañera de reality. “Al menos después de todo lo que apañé a Shirley adentro, ella podría haberme preguntado y no lo hizo. Eso habla de ella”, partió.

“Una mujer con un poco de cariño por mí, y empática, pregunta y no hace eso de dejar de seguir, todo este show y hablar por la prensa. Me enteré por ustedes. De hecho, me extraña porque poco antes de llegar al cumpleaños de Fabio, hablé con ella porque no sabía que ponerse, etc, y muy buena onda”, cerró.

El término de Uriel con Daniela

La críptica declaración de Shirley Arica coincide con la versión de Uriel Romero sobre su término con Daniela. “Cómo voy a subir una foto con una persona (con) la cual no hablo ni tengo relación. Más encima no saben ni por qué terminó la wea, cuando lo sepan, van a quedar pa’ la cagá (sic). Para que me dejen de preguntar por (esa) estupidez ¡con todo el respeto!”, escribió en su Instagram.

Por su parte, Castro contestó que “no sé qué hice tan terrible. Que me diga, por favor. Si quiere hablar que hable. El que nada hace, nada teme. Pero eso de andar diciendo las cosas a medias, es bastante de poco hombre. Si él quiere seguir hablando de mí, es un tema de él no mío. Yo también podría hablar, pero a mí no me interesa. Que cante mejor, que se dedique a cantar”, le indicó.