Daniela Aránguiz habló del acoso que sufrió durante una entrevista laboral para llegar a “Rojo”

En el panel del programa de farándula de TV+, “Sígueme”, hablaron sobre el valiente testimonio de Mon Laferte, quien denunció haber sido víctima de acoso durante su época en el programa juvenil, “Rojo fama contra fama”.

PUBLICIDAD

En su documental de Netflix, “Mon Laferte, te amo”, ella señaló que en “Rojo” fue víctima de un acoso constante de parte del productor Jaime Román. “Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo”, afirmó.

Además, confesó que “muy inocentemente fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: “Miren, estoy teniendo acoso por parte de Jaime Román. Yo quiero salirme”. Y me dijeron: ‘Sí, te vamos a ayudar, no sabíamos esto de Jaime, qué terrible, jamás nos lo hubiéramos imaginado’. Yo me sentí ganadora y dije: ‘Bien’. Y no, no pasó absolutamente nada”.

El testimonio de Daniela Aránguiz

Este testimonio de la cantante nacional hizo que Daniela Aránguiz recordara su propia historia con un productor del programa “Rojo”. “Esto yo creo que nunca lo he contado, cuando yo tenía 17 años, yo estaba en ‘Mekano’ y me estaba yendo muy bien y me llamaron para tener una reunión en ‘Rojo’”, partió contando.

Ella señaló que estaba muy de moda que los integrantes de dichos programas juveniles pasaran de uno a otro, como sucedió con Nelson Mauri y Yamna Lobos. Daniela prefirió no dar el nombre del hombre con quien tuvo la reunión, en donde le ofrecieron cambiarse de “Mekano” a “Rojo”.

“Agradezco que no tomé esa decisión por todo lo que ahora estoy escuchando. Me afecta heavy porque fuimos una generación que vivimos las mismas cosas”, dijo y añadió que le choca más porque tiene una hija de la misma edad que ella tenía durante esa época.

“Me acuerdo que en esta reunión, la cual fue privada con un hombre, me dijo: ‘Vente a Rojo, yo te hago más potente que las Cocoteras, pero aquí tenemos otro tipo de precio’”, reveló Aránguiz, quien puso su mano en la rodilla de Michael Roldán para ilustrar lo sucedido en dicho encuentro.

PUBLICIDAD

Daniela Aránguiz Captura: Sígueme

“Se sentó al lado mío, esta conversación fue así, no fue de escritorio. Yo tenía 17 años y cuando se sienta al lado mío y me dice: ‘En Mekano también pasan estas cosas, tú tienes que entenderme’, y me toca la rodilla”, continuó la panelista.

“Yo siempre he tenido esta personalidad, me acuerdo que le saqué la mano de la rodilla y le digo: ‘¿Qué onda? ¿Me estás toqueteando hueón?’. Le dije un garabato y me paré... Yo siempre he sido muy fuerte de carácter desde muy chica y siempre mi mamá me dejó las cosas súper claras sobre dónde eran los límites”, añadió.

“Me fui de ahí y comenté lo que me había pasado con algunos de los productores de ‘Mekano’. Gracias a Dios, yo que sepa y espero nunca enterarme que pasó algo así en el programa donde estaba, fuimos súper bien cuidados. Para que las niñas no sientan tanto miedo, si es que llega a ver otro programa juvenil, porque como existe este lado súper malo, existe este lado súper bueno”, cerró.

Vale mencionar que de acuerdo a lo señalado por la Mutual de Seguridad, se considera acoso sexual laboral “un tipo de violencia laboral, ejercida generalmente bajo un contexto de abuso de poder, en forma de conductas indebidas a través de distintos medios, insinuaciones o requerimientos de carácter sexual no consentidos por la víctima, intimidándola y perjudicando su actividad laboral y oportunidades”.

Una de las formas en las que se manifiesta es a través del chantaje, la entidad apunta a que “el acosador condiciona situaciones tales como: ascenso de puesto de trabajo, aumento de sueldo, permisos, beneficios laborales, la continuidad laboral, entre otros, a cambio de que la víctima acceda a sus peticiones de índole sexual”.