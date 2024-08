“En la cancha se ven los gallos”: Angélica Sepúlveda alzó la voz tras rumores sobre su posible llegada a “Gran Hermano”

El rating del reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, no ha sido de los mejores. El programa ha sucumbido ante su competencia directa “Ganar o servir”, y el remake de Mega de “El señor de la querencia”. Sin embargo, esta semana se emitió el capítulo con el rating más alto desde su estreno, esto debido a la renuncia de Sebastián Ramírez.

El chico reality dejó un vacío en el programa, y de acuerdo a lo consignado por El Filtrador, Chilevisión está trabajando a toda máquina para encontrar un reemplazo. Se trata de nada más ni nada menos que Angélica Sepúlveda, la denominada “Fierecilla de Yungay”, quien estaría “casi cerrada”, según el medio citado.

Cabe recordar que la última participación de la ganadora de “Granjeras” es reciente, ella fue una de las competidoras de “Tierra Brava”, cuyo paso no estuvo exento de polémicas. Ella protagonizó fuertes peleas, y terminó renunciando después de sufrir una agresión de parte de Fran Undurraga, quien le lanzó una pala llena de estiércol de vaca.

“Vi el capítulo de mi salida del programa y quedé sin palabras, primero por la edición y luego por el nivel de mentiras (victimismo y burlas) de la ‘pseudo amante de los animalitos’… ¡Yo defenderé mis dichos hasta que se ofrezcan las disculpas!”, aseguró tras la emisión de su último día en el encierro.

“Para ellos, lo que hizo Francisca no fue agresión ni menos algo violento contra mí, solo una falta. Así me lo hicieron saber. Y los altercados con hostigamiento y discriminación de los hombres tampoco (…) y no reconocieron el maltrato animal, por eso di un paso al costado. Yo firmé un contrato donde el cuidado de los animalitos era primordial”, agregó.

“¡Con platita baila esta monita!”

Angélica Sepúlveda reaccionó a los rumores de que volvería al formato de telerrealidad, y escribió en sus historias de Instagram. “¿Podrá una vieja de 43 años competir y ganarle a un chiquillo de 20 (así me cuestionan muchos)? Bueno, en la cancha se ven los gallos”, partió, de acuerdo a lo que capturó La Cuarta.

“Ya que me han llenado de mensajes preguntando si esto es verdad, les diré de primera fuente la verdad… ¡Con platita baila esta monita! Pero tienen que ser hartas lucas y después de septiembre, porque ahora estoy full cosiendo trajes para mi emprendimiento de Ropa Huasa en Yungay”, añadió.

En otra historia, Angélica entregó un dato desconocido sobre el reality de Chilevisión. “Solo aclarar un gran detalle, el topísimo productor de GH (por lealtad no puedo dar el nombre) fue quien me descubrió en mi primer reality ‘Granjeras’, con él aprendí a trabajar sin pautas ni guiones, ¡solo ser quien una quiere ser!”, escribió.