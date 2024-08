“¿Cuál es el aporte?”: El mensaje de Camila Recabarren que causó la furia de Oriana Marzoli en “¿Ganar o Servir?”

Una nueva dinámica desató un tenso momento dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y es que Camila Recabarren le envió un duro y polémico mensaje a Oriana Marzoli.

Todo comenzó cuando Karla Constant ingresó al encierro de Canal 13, en donde reunió a los participantes en una actividad que consistió en mostrar mensajes de personas desde el exterior.

El primero lo envió Mariela Sotomayor, quien les preguntó a sus ex compañeros si tienen miedo de lo que puedan decir afuera sobre ellos, y Sabélo, Botota y Dani confesaron tener algo de miedo.

Posteriormente, volvimos a ver el rostro de la exMiss Chile, quien le dedicó unas controversiales palabras a su excompañera de encierro, con quien antes de partir protagonizó una feroz pelea.

“¿Te sientes orgullosa de la mujer que eres a tus 32 años? ¿Cuál es el aporte que tú crees que les estás dando a los jóvenes chilenos?”, le consultó Camila.

“Sí, estoy muy orgullosa y de momento, no me comporto como ella (...) Es muy triste que tu propio equipo, sabiendo que eres la mejor competidora, te tengan que sacar de una patada porque no te soportan. Pregúntate si tú misma lo estás haciendo bien a tus 33 años”, le contestó la española, molesta.

“Me pone de los nervios que sea tan freaky de pensar en mí en lugar de saludar a sus amigas del alma. Como que se quedó ancladita con un pie adentro del reality”, agregó.

El regalo de Camila

Acto seguido, la animadora le comentó que Recabarren le mandó un pequeño regalo, pero Oriana no quiso aceptarlo porque pensaba que podría ser brujería.

“Me contaron que hizo una cosa aquí para que se fuera alguien. No quiero nada de esta piba”, exclamó la española.

Finalmente, Karla le lanzó el paquete provocando que Oriana saliera corriendo, gritando un “no me jodas”. Facundo abrió el obsequio y eran turmalinas, que según la comunicadora, sirven para proteger contra la envidia.