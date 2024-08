“Es manipulador, ya le saqué la foto”: Nicolás Solabarrieta con todo en contra de Pangal en “¿Ganar o Servir?”

Nicolás Solabarrieta se lanzó sin filtro en contra de dos de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”, hablamos de Pangal Andrade y su fiel amigo, Austin Palao.

Todo comenzó luego del “cara a cara”, en donde el cantante peruano fue escogido como el nuevo nominado y se tendrá que enfrentar a la próxima jornada de eliminación.

Al volver a la casona, Nicolás le comentó a Luis Mateucci que notó que Pangal se reía de él cuando salían de la asamblea. “Si es así, voy y me los levanto a los dos. Tú me conoces más que nadie en esta casa, y cuando se me cruza alguien no me importa nada”, le indicó al argentino.

Más tarde, Solabarrieta, Valentina Torres (Guarén), Mateucci y Oriana Marzoli hablaron sobre la actitud que han tomado sus compañeros durante estas semanas de encierro.

“Austin parece el Robin de Pangal. Y Pangal es manipulador, ya le saqué la foto. Cuando llegué Fran me dijo que era bueno que llegáramos con nuestros tatuajes, porque a ella la estaban molestando como que eso era de flaite”, dijo Nico sobre el peruano y el chileno, sobre los comentarios que han lanzado en contra de la exGran Hermano.

“A nosotros nos dijo Pangal que a una mujer con un tatuaje como el que tengo en el brazo no la dejaría entrar a su casa. Y a Fran le criticó también los suyos, que no son de una mujer”, agregó Oriana sobre su amiga.

Por su parte, Guarén quedó horrorizada puesto que Austin no le paró los carros a Pangal cuando hablaba de Maira, mientras que ella tampoco reaccionó a estas supuestas críticas.

“Me impresiona que no esté respondiendo. No lo puedo creer, es imposible que ella haya caído en eso”, comentó la exTierra Brava, quien hace un par de semanas también se lanzó en contra de Pangal tras su paso por “¿Ganar o Servir?”, asegurando que el deportista y lo trató de “egocéntrico, narcisista y manipulador”.