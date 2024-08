Luis Mateucci barrió con Daniela Aránguiz y defendió a Maite Orsini: “Lo que siempre debió haber hecho, callarse un poco la boca”

El dictamen de la Justicia, que prohíbe a Daniela Aránguiz, referirse públicamente a Maite Orsini por dos años, ha sido uno de los temas más comentados en la farándula nacional. Y Luis Mateucci, se refirió a esta decisión.

El programa ‘Que te lo Digo’ se comunicó con el argentino, para saber su opinión la respecto, y fue claro. “Me parece estupendo (que no pueda hablar de la diputada) es lo que siempre debió haber hecho, que no pueda hablar con alguien que para ella no es nada, está con su exmarido y me parece perfecto, por el bien de ella, de los niños de Jorge y de todos, de lo que siempre debió haber hecho, callarse un poco la boca”, dijo Mateucci.

Por otro lado, el cordovés dijo por medio de Whatsapp al programa, que siempre le aconsejó a su expareja que no hablara de Orsini. “Dejarlo porque si son felices y cada quien con su mundo y si no son felices que sea problemas de ellos, ella no tiene nada que ver con ellos. Es lo que siempre debió hacer y lo que yo le aconsejé que los deje, que los deje ser felices y si no, no es su problema, no es problema de ellos”, argumentó.

Jorge Valdivia también en contra de Daniela Aránguiz

Jorge Valdivia compartió una imagen en su cuenta de Instagram, junto a su hijo en la nieve, pero también con Maite Orsini, sin embargo, para la sorpresa de todos y todas, también estaba acompañado de la parlamentaria.

“Lindo fin de semana con ustedes. Amo”, escribió Valdivia junto a la foto. Maite Orsini comentó la publicación con un “amo también”, junto a un emoji de corazón.

Sin embargo, ante la gran cantidad de comentarios, el “Mago” borró la publicación, pero “Copucha Chilensis” captó los mensajes que dejó a sus seguidores.

A una seguidora que lo defendió de las críticas, Valdivia le respondió respecto a Daniela Aránguiz: “porque ella es chucheta, la clave está en ser chucheta, ‘chiquillas saben que soy chucheta, atropellé a alguien, pero ustedes saben que soy chucheta’, ‘las mujeres me van a entender, entré a la pieza del hotel y rompí toda su ropa, pero saben que soy chucheta’, la clave es ser chucheta, ahí puedes hacer todo”.

Valdivia no contento con esto, manifestó a otra seguidora que valoró que el adolescente pase tiempo con su papá y su nueva pareja y que dijo esperar que su hija también lo haga, que “algún día no será más manipulada y podrá venir también”.

