“Se sintió utilizado”: Revelan ‘lo que no se vio’ de foto de Jorge Valdivia junto a su hijo y Maite Orsini en la nieve

Durante el fin de semana Jorge Valdivia publicó una foto en la nieve junto a su pareja Maite Orsini y el hijo que tiene con Daniela Aránguiz. “Lindo fin de semana con ustedes”, escribió. Pero, según trascendió, el menor no tenía intenciones de compartir con la parlamentaria, sino que pensaba que el paseo a la cordillera era solo entre padre e hijo.

PUBLICIDAD

Así lo contó Rigeo a través de un mensaje que envió al programa Hay que decirlo, conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, señalando que su sobrino se “sintió engañado”.

“Estoy hablando con una persona muy cercana a Daniela Aránguiz y me dice que esta foto no fue al azar, no fue como que fuimos a subir o qué bonito momento. Me dice Rigeo que el hijo de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz está muy triste porque se sintió utilizado, que a él no le dijeron que iba a ir Maite a la nieve”, reveló una de las panelistas del programa.

Según leyó la periodista de espectáculos, Rigeo contó que su sobrino “iba con su papá a la nieve y llegó Maite y él estaba sin comunicación, sin poder hablar con su mamá. Entonces esto provoca un quiebre importante porque él no está contento con lo que se publicó y lo que se subió a las redes sociales”, desclasificó.

Captura Hay que decirlo, Canal 13

Valdivia se defendió de las críticas

De igual forma, la publicación, a la cual Maite comentó “amo también” -junto a un emoji de corazón- fue bajada por Valdivia, ante la ola de críticas que recibió, pero antes respondió a algunos cibernautas.

A una seguidora que lo defendió de las críticas, Valdivia le respondió respecto a Daniela Aránguiz: “porque ella es chucheta, la clave está en ser chucheta, ‘chiquillas saben que soy chucheta, atropellé a alguien, pero ustedes saben que soy chucheta’, ‘las mujeres me van a entender, entré a la pieza del hotel y rompí toda su ropa, pero saben que soy chucheta’, la clave es ser chucheta, ahí puedes hacer todo”.

Valdivia no contento con esto, manifestó a otra seguidora que valoró que el adolescente pase tiempo con su papá y su nueva pareja y que dijo esperar que su hija también lo haga, que “algún día no será más manipulada y podrá venir también”.